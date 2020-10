Realiza HUS de la UAdeC Pruebas COVID-19

Saltillo, Coahuila a 21 de Octubre de 2020.- El Hospital Universitario de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, ofrece a la población en general el servicio de pruebas COVID-19 como PCR en tiempo real, prueba Cualitativa y prueba Cuantitativa, para detectar si se tiene o se tuvo el virus SARS-COV-2.

Ante la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial, el HUS cuenta con todos los protocolos de seguridad para seguir brindando atención de calidad, asimismo, sumó esfuerzos con el mundialmente reconocido laboratorio Quest Diagnostics para mejorar los servicios de laboratorio ante esta contingencia.

El HUS ofrece la prueba PCR en tiempo real, diagnosticado por el Laboratorio Quest Diagnostics, se realiza en personas que presentan síntomas activos, otorga un diagnóstico preciso de la enfermedad; la muestra se realiza a partir de una muestra de exudado NASO-FARÍNGEO y los resultados tardan de cuatro a cinco días.

Para la realización de la prueba es necesario no ingerir alimentos ni bebidas, no lavarse los dientes ni lengua con pasta dental, no haber realizado gargarismos, no haber utilizado enjuague ni antiséptico bucal. La prueba tiene un costo de dos mil 599 pesos.

También se cuenta con la prueba cuantitativa que, a diferencia de la cualitativa, no da únicamente un resultado de positivo o negativo, sino que da el valor, es decir la cantidad, de anticuerpos detectados y permite conocer como está reaccionando el cuerpo frente al COVID-19.

Ésta prueba se realiza en personas que ya no tienen síntomas o nunca tuvieron síntomas; tiene una sensibilidad del 84.3 por ciento comparado con el 66 por ciento de una prueba cualitativa y brinda una especificidad del 96.6 al 99.7 por ciento. Su costo es de mil 300 pesos.

Mientras que la prueba cualitativa se procesa a partir de una muestra de sangre en la que se detecta la presencia de los anticuerpos que se generan como respuesta al contagio; se realiza después de 14 días o más de que se hubieran presentado los síntomas de sospecha o estado en contacto con personas confirmadas por SARS-COV-2 (COVID-19).

Se realiza a personas que ya no tienen o nunca tuvieron síntomas y su costo es de 499 pesos; para cualquiera de las pruebas agendar cita en el teléfono 844 411 30 00, ext. 3365, o a través del celular 844 182 48 30.

