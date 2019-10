Raúl Araiza anuncia su separación tras 24 años de matrimonio

(AGENCIAS)

01 de Octubre de 2019.- Raúl Araiza anunció a través de un comunicado y durante su aparición en el programa Hoy que está separado desde hace varios meses de su esposa, Fernanda Rodríguez.

En un espacio dentro del matutino que conduce junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, el “Negro” Araiza dio detalles de su separación.

“Es importante dejarlo claro, dicho por uno mismo, para que no se malinterprete: hace unos meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido, llorado… Era importante para mí decírselos a ustedes, han sido testigos de mis errores y aciertos… Simplemente quiero decir que ella sigue siendo mi mánager, es mi socia y, sobre todo, es madre de mis hijas y es la mujer que más he amado y amaré en toda mi vida. Soy por ti, Fernanda, pero la vida también me cuestiona… yo me necesitaba mover, la decisión fue mía”.

A todos mis Amigos!

Posteriormente, el también actor subrayó que a pesar de su separación, la relación profesional y amistosa con Fernanda continúa de la misma forma que antes. “Es importante que cuando uno ama las cosas no tienen que terminar mal. Nos reímos igual que antes, sólo quería decírselos a ustedes, público querido”.

Finalmente, Araiza puntualizó que será la primera y única vez que hable de este tema, y pidió respeto a Fernanda, con quien llevaba 24 años de casado, así como a las dos hijas que procreó con ella.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...