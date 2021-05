Privilegiará Román Cepeda a Pymes y consumo local

Torreón, Coahuila a 08 de Mayo de 2021.- Porque «México está lastimado, México hoy no tiene rumbo, y hay que ayudarnos desde aquí», el candidato priista por la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que en su Gobierno se privilegiará el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como el consumo local.

El candidato dijo que «México está inmerso en una falta de economía, por lo que tenemos que ser preventivos y aumentar el consumo local y privilegiar lo regional»

Señaló que es importante reactivar la economía en Torreón y llevar a cabo las acciones necesarias para apoyar a los emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas, para que la derrama económica se quede en la ciudad.

Por este motivo su Gobierno pondrá el ejemplo, pues resaltó que «empezando la administración, se privilegiará el consumo local, las licitaciones y las compras a los locales, para incentivar la economía local, además de hacer una gran alianza universidad- Iniciativa Privada y Gobierno, donde podamos tratar temas más de fondo a corto, mediano y largo plazo».

Román Alberto Cepeda señaló que en cuanto al Instituto del Emprendimiento para los Jóvenes y las Mujeres, se les darán las herramientas necesarias para que sean negocios autosuficientes y productivos.

Agregó que la capacitación y el acompañamiento es muy importante pues dijo «un pequeño negocio que no se capacita, que no se acompaña, y que no se financía, no tiene éxito, es importante el acompañamiento permanente, vamos a tener gente especializada en todo este tipo de gestación de negocios en donde se pueda ir desde el inicio, que es qué tipo de negocios hoy pueden pegar, hasta donde los podemos financiar, y hasta qué tiempo los acompañamos para que de ahí en adelante sigan su propio camino».

El candidato mencionó que sabe cómo hacerlo, pues durante la pandemia en todo el 2020, cuando fungió como Secretario del Trabajo en el Estado y Coordinador del Subcomité del Covid-19 Región Laguna, se apoyó a estos negocios con únicamente presupuesto del Gobierno del Estado de Coahuila.

«La Federación canceló el 94% de los apoyos para todo el país en materia de acompañamiento, de capacitación y vinculación laboral; hicimos estrictamente la contención y el acompañamiento con créditos con intereses accesibles, con fondos de garantía, en donde los puso el Gobierno del Estado, y eso nos permitió evitar que muchos negocios tuvieran que cerrar y tuvieron la posibilidad de sobrevivir».

«La experiencia es saber cómo, y el haberlo hecho, no el presumir que uno sabe, ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo y hoy México ocupa, así como Torreón, que no improvisemos más. Yo lo dije desde el primer día, mi Gobierno no será de improvisaciones, será un Gobierno con experiencia, un Gobierno que sepa dónde va y cómo lo vamos a hacer».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet