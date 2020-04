Prevén aumento de saqueos de electrónicos en Fase 3, Fase 4 será de alimentos y medicamentos

· El Gobierno Federal comprende que vienen tiempos difíciles, pero ahora no sabe qué hacer ante la posible pérdida de 800,000 empleos en México.

· La inestabilidad económica antecede a la social, llamadas a la rebelión: focos rojos en CDMX, Estado de México y Puebla.

· Para el sector de la Seguridad privada se estarán perdiendo 24,000 empleos a fin de mes

Ciudad de México a 01 de Abril de 2020.- Ante la propagación inminente y masiva del Covid-19 en todo el territorio nacional, y la inestabilidad económica que se agrava considerando la actual recesión, México afronta las próximas fases de la contingencia con una potencial crisis sanitaria que pronto dará paso a la social, aseguró el Lic. Alejandro Desfassiaux, experto en temas de seguridad.

“La emergencia sanitaria corre el riesgo de convertirse en una social. Veremos aumento de saqueos generalizados por electrodomésticos, joyas y efectivo en la fase 3, que se caracteriza por abundantes contagios comunitarios, pero lo más grave vendrá en la fase 4, donde presenciaremos una transmisión sostenida de la enfermedad aunada a la falta de dinero en los bolsillos de los ciudadanos, cuando comenzarán desafortunadamente los saqueos de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas” pronosticó el Lic. Desfassiaux, también Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

La ola de saqueos ha puesto en alerta principalmente a comerciantes de la CDMX, Estado de México y Puebla, donde al menos 29 grupos identificados en las redes sociales han encontrado la coyuntura perfecta para robar, valiéndose de la “excusa” de la crisis sanitaria. El fenómeno puede seguir exacerbándose, tal y como ahora sucede en Italia donde se han presentado diversos saqueos de alimentos porque sus ciudadanos se están quedando sin dinero para subsistir. En otro caso, en redes sociales alemanas algunos grupos extremistas están instando a la población a que ataque la infraestructura de suministro de energía porque argumentan que pronto se quedarán sin provisiones.

De ahí la importancia de que, aparte de las medidas sanitarias, el Gobierno Federal reaccione oportunamente para otorgar beneficios económicos emergentes y fiscales a las empresas, como prórrogas en el pago de Seguro Social, ISR e IVA, que les permitan garantizar la continuidad de sus operaciones y al menos un salario mínimo a sus empleados, hasta que disminuya la gravedad de la pandemia, que no será corta, según

el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Si el Gobierno Federal no toma en cuenta al sector empresarial y el decálogo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial recientemente para hacerle frente al Covid-19, se podrían perder alrededor de 800,000 empleos, según estimaciones de dicho organismo. Es por eso que mientras estas medidas se implementan, los saqueos están obligando a los supermercados a dotarse de vigilancia especializada, siendo la seguridad privada indispensable para complementar las labores de seguridad pública, como la vigilancia remota de cajeros automáticos, los accesos y pasillos de las principales tiendas de autoservicio y abarrotes del país, plantas de producción de alimentos y bebidas, entre otros.

Es importante anticiparnos y tomar las medidas preventivas desde ahora. La aplicación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano y el trabajo conjunto con la Guardia Nacional serán factores clave en la instalación de un cerco sanitario que salvaguarde la integridad de la ciudadanía; y “eso es positivo pero no es suficiente hasta que no se extirpe el cáncer que representan las policías estatales y municipales que agravan la situación de la inseguridad y no ayudan en nada en el tema de los saqueos, debido a que son ineficientes, corruptas y no se les ha puesto mano dura además”, finalizó el Lic. Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

