Presunto feminicida serial de Atizapán era gestor de servicios

Ciudad de México a 20 de Mayo de 2021.- Andrés, de 72 años, el presunto feminicida serial detenido el lunes en su domicilio en Atizapán de Zaragoza, estado de México, era conocido como El Chino por sus vecinos; varios de ellos, principalmente las mujeres, aseguran que preferían no acercarse a él porque su personalidad las incomodaba.

“No me gustaba hablar con él. No sé, me veía en forma extraña”, relató una de las habitantes de la colonia Lomas de San Miguel. Ahí se encuentra el inmueble propiedad del sujeto, donde realiza pesquisas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El hombre vivía sólo en el número 22 de la calle Margaritas y arrendaba un local comercial a un médico. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia y se dedicaba a gestionar servicios para la comunidad.

Hace tres días personal de la FGJEM llegó a la casa de Andrés para realizar un cateo y en el sótano encontró el cuerpo desmembrado de una mujer, otros restos humanos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsos, además de libretas con varios nombres, videos y maquillaje.

Las hermanas de Martha Andrade Dorantes, de 33 años de edad, quien desapareció el 2 de diciembre de 2017 en esta zona, se acercaron para preguntar a los policías si alguno de los hallazgos tenía que ver con su pariente, a lo cual les respondieron que se harán análisis para dar información a los ciudadanos.

Integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales, de Investigación y agentes del Ministerio Público, con apoyo de bomberos y policías municipales, continuaron las excavaciones en busca de más indicios.

La FGJEM informó que antropólogos y arqueólogos forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología y medicina legal analizan los restos; no obstante, aún no se determina a cuántos cuerpos podrían corresponder.

Asimismo, la institución señaló que el cadáver localizado durante la detención del sospechoso no ha sido identificado, aunque ya se realizan pruebas genéticas en el Servicio Médico Forense.

En Sonora, Fernando, de 43 años de edad, fue arrestado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cecilia Yépiz Reyna, ex funcionaria del ayuntamiento de Nogales, quien fue encontrada sin vida el 6 de marzo en una cripta ubicada en la carretera internacional que conecta México con Estados Unidos, informó la fiscalía estatal.

El imputado fue localizado en la colonia Villa de Pozos, en San Luis Potosí, luego de huir por al menos cinco estados.

Fue trasladado a Hermosillo y posteriormente a Nogales para ser ingresado al Centro de Reinserción Social y quedar a disposición del juez oral de lo penal, quien determinará su situación jurídica.

