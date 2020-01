Presidente reafirma trabajo coordinado con gobiernos estatales

Ciudad de México a 27 de Enero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la federación continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales en proyectos de desarrollo. Dijo que la región sur-sureste se atenderá de manera prioritaria debido al abandono que padeció durante el periodo neoliberal.

“Sí vamos a ir avanzando, no quiero ofrecer por ofrecer, hacer compromisos que no pueda cumplir. Vamos a ir avanzando de acuerdo a nuestras posibilidades para no endeudar al país pero sí nos va a alcanzar para mejorar mucho la situación económica y social de los pueblos y vamos a darle prioridad al sur y al sureste, eso ya está manifestado con las inversiones que se están haciendo”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina informó que en la pasada reunión con gobernadores, gobernadora y jefa de Gobierno en Palacio Nacional acordó llevar a cabo encuentros por partido político. Esta semana se reunirá con mandatarios del PRI, Morena y PT; la próxima, con gobernadores del PAN y posteriormente con el independiente de Nuevo León.

“Aquí lo importante es que no falten los servicios a la población. En todo lo que pueda ayudará la federación. No se trata de decir: ‘eso no nos corresponde’. La corrupción que prevaleció durante mucho tiempo dejó en bancarrota a los gobiernos municipales y estatales, endeudados (…) muchos decidieron no darle curso a las denuncias pero otros sí presentaron denuncias, no hay que darle carpetazo”, refirió.

Adelantó que en marzo visitará Acapulco, Guerrero, donde ya se implementa el Programa de Mejoramiento Urbano a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Anunció que la actual inversión de 500 millones de pesos se ampliará a 800 millones de pesos.

“Estamos procurando invertir en todos lados y desde luego en Guerrero que es de los estados más pobres: en las costas y en La Montaña, en la Tierra Caliente, hay mucho abandono, mucha necesidad y vamos a poder atender todas las demandas, por eso esta inversión en Acapulco que no estamos haciendo en otras partes”, agregó.

Afirmó que se dará mayor impulso al sector turístico y al de infraestructura a partir de la iniciativa de construcción de caminos de concreto con mano de obra local que ya presenta resultados en Oaxaca.

Indicó que en breve acudirá a la Costa Chica de Guerrero para reunirse con comunidades indígenas y pueblos afromexicanos con el objetivo de acercar el programa Sembrando Vida.

“Los programas sociales en Guerrero están llegando a todas las viviendas, a todos los hogares. Hay cuando menos un programa de bienestar, de apoyo para la gente humilde. Hemos de estar como en el 97 por ciento de atención”, resaltó.

