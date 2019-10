Presentación del Libro «Anthos-Legein. Poemas vivos», de Arturo Ramírez Becerra

Torreón, Coahuila a 08 de Octubre de 2019.- El R. Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación, invita a la presentación del libro Anthos-Legein. Poemas vivos, autoría de Arturo Ramírez Becerra, el próximo jueves 10 de octubre en la Casa Histórica Arocena (interior del Museo Arocena), en punto de las 20:00 horas.

Los comentarios estarán a cargo de Ángela Campos García, Carlos Castañón Cuadros y Tomás Galván Camacho. Asimismo, se ofrecerá un brindis de honor con la intervención musical de Juan Barrios. Entrada libre.

En el prólogo, Alberto González Domene descubre la expresión libre de Arturo Ramírez Becerra a través de una antología que oscila desde el balcón de la histórica Casa del Cerro, obra del ingeniero Federico Wulff, un recinto testigo de la epopeya revolucionaria de Francisco Villa, en 1914, hasta la narrativa de un paseo por el nacimiento de la ciudad de Torreón a la sombra del Cristo de las Noas, pero también se adentra en los senderos de las adicciones, el suicidio y las pasiones más oscuras del sufrimiento humano.

La compilación de este libro fue realizada por Ángela Campos García, a partir de que percibe un tono de libertad estética y literaria a lo largo de estos cuentos, poemas, prosas y narrativas que nos hablan de diversos sentimientos: la mujer idealizada, la patria añorada, la ciudad que fuimos o la relación con nuestros hijos.

El lenguaje directo del autor también aborda temáticas como la drogadicción por medio de metáforas que describen esta realidad social. La producción de Arturo Ramírez Becerra es basta y nos regala textos libres como: La Casa del Cerro y La toma de Torreón, Libertad, El bautizo, La soledad y un poema, La diosa blanca, ¿Por qué el suicidio?, A la sombra de un Cristo, Carta al óleo, La tinta, Un paseo por mi ciudad, Ramo de rosas, La profecía, Mujer siciliana, Desierto, Amore y jazz, Crónica de un poema no nacido, entre otros, como prueba de su sencillez humana pero como muestra de su versatilidad lingüística.

AUTOR:

Arturo Ramírez Becerra (n. 1962) es autor de los libros Cien años de luz (Novela. Dos reediciones), Un jazz para Verónica (prosa y poesia), Siluetas al óleo (prosa y poesia), Bajo los manzanos (prosa y poesia), El poema cero (prosa y poesia. Una reedición). Uno de sus textos fue seleccionado para la edición del libro Doce para El Siglo (2012), con motivo del 90 Aniversario del periódico El Siglo de Torreón. Asimismo, publicó en diferentes revistas y diarios como La Opinión (hoy, Milenio Laguna) y Noticias de El Sol de La Laguna. En su juventud, estudió la materia de Historia del Arte en la Universidad Anáhuac.

PRESENTADORES:

Ángela Campos García fue regidora en el Cabildo de Torreón (2014-2017) y Subsecretaria de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón (2018). Actualmente es directora de Pensiones. Carlos Castañón Cuadros es politólogo, historiador e investigador. Algunos de sus trabajos son citados en publicaciones de CIDE, COLMEX, UNAM, Chicago y Duke University. Es miembro de CORPUS International Group for the Cultural Studies of the Body. Es autor de los libros El Canal de la Perla (2003), Las dos Repúblicas (2004), Extrañas latitudes (2004), entre otros. Fue consultor, analista político y editorialista en diversos medios de comunicación. Actualmente es el director del Archivo Municipal de Torreón. Tomás Galván Camacho fue director de Planeación y Urbanismo de Gómez Palacio, y delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) en La Laguna de Durango. Asimismo, fue presidente del Colegio de Arquitectos y de la delegación Laguna de la CMIC. Actualmente es director de Obras Públicas de Torreón.

