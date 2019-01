Política Virtual

TRICOLOR Y PAN, EN CAÍDA LIBRE

POR: Cuauhtémoc Torres González

Una vez celebrado el proceso electoral, del que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador resultó triunfador absoluto como nuevo presidente de la república y que a fines del presente año habrá de tomar posesión, sustituyendo a Enrique Peña Nieto, es innegable que los dirigentes nacionales de los partidos políticos más antiguos del país, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, deberán tomar la enérgica decisión de renovarse o morir.

Al menos esa fue la percepción que dejaron los resultados del pasado domingo, cuando el pueblo mexicano acudió a las urnas, como nunca, con más del 60% del padrón electoral, aplicando el voto de castigo para mostrar el hartazgo acumulado en las administraciones federales priístas y panistas.

Su tercera participación por la jefatura de la nación, le resultó a “El Peje” la tercera y la vencida, viendo coronado en esta forma su esfuerzo tenaz de lucha y campaña permanente a lo largo de casi dos décadas.

De acuerdo con los primeros informes de la contabilidad electoral, se estima que López Obrador tendrá absoluta mayoría en el Congreso Federal, algo completamente inédito en nuestro país.

Si a eso se le agrega que de las ocho gubernaturas disputadas en la elección del primero de junio, Morena obtuvo cuatro (Morelos, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Tabasco), motivo por el que ni duda cabe que el efecto Andrés Manuel rebasó las expectativas que del mismo se tenían.

Independiente de lo antes mencionado, es de resaltar que el Movimiento de Regeneración Nacional empezó a aparecer en las senadurías y diputaciones federales por Coahuila y Durango, en donde logró tres por cada entidad.

En lo relativo a las diputaciones locales, el panorama no varió para nada a nivel comarcano, pues los lópezobradoristas lograron quedarse con once escaños del congreso de Durango y con cuatro presidencias municipales de Coahuila, de las nueve que en total perdió el tricolor.

Así las cosas, está ya visto y comprobado que Morena se ha convertido de la noche a la mañana en la primera fuerza política del país, desbancando a los siguientes puestos (segundo y tercero) a los azules y a los tricolores.

De igual forma, se puede apreciar que los desastrosos resultados dominicales que estos dos últimos partidos obtuvieron en la pasada jornada electoral, fueron el resultado de la indiferencia que sus dirigentes nacionales hicieron de las molestias y enfado que mostraron sus respectivos partidarios y simpatizantes.

Vaya, ni siquiera viendo lo ocurrido hace dos años al tricolor duranguense cuando el actual gobernador José Aispuro Torres, supo capitalizar –como López Obrador- el importamadrismo que mostró la cúpula priísta por mantener su hegemonía de décadas y permitiendo que al gobierno estatal llegara por vez primera la alternancia.

El caso de Gómez Palacio y Lerdo, en donde el tricolor perdió ante Morena la senaduría duranguense que pretendía la exalcaldesa Rocío Rebollo Mendoza; el distrito 02 federal y los distritos locales 11, 12, 10 y 9, con sus candidatos Anavel Fernández, Sergio Uribe, Myrna Leticia Soto, Pedro Luna y Jaqueline del Río, resulta ser el más insultante, sobre todo si se toma en cuenta que dos de los vencedores pertenecieron hasta hace pocos meses al PRI, como fue el caso de Alma Marina Vitela y Pablo César Aguilar.

Se sabe entre los conocedores que de esta amarga derrota gomezpalatina existen algunos responsables con nombres y apellidos, mismos que evidentemente ya no duermen tranquilos, en espera de una reacción a su omisión.

Por tal motivo, se espera que la cúpula del tricolor nacional tome ya de manera enérgica cartas en el asunto, enviando de vacaciones a quienes de manera irresponsable se han apoderado del comité directivo estatal para dirigirlo desde la misma capital de los alacranes, según sus intereses personales, familiares o hasta de compadrazgos.

En calidad de mientras, habrá que estar pendientes de la postura que a este respecto asuma la alcaldesa Leticia Herrera Ale, único activo del tricolor nacional, estatal y municipal con alta calidad electoral para opinar, recomendar y, porque no, hasta de exigir.

Por hoy, fue todo. Hasta la próxima…Dios mediante.

Para quejas, sugerencias y hasta una que otra mentada…aguilaquecae_51@hotmail.com y aguilaquecae51@gmail.com

