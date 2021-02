Plazas y Mercados incrementa inspecciones sanitarios para prevenir el COVID-19

· Autoridades advierten que de no cumplir normas de salud, habrá sanciones.

· Trabajan 23 tianguis en la ciudad, a los que continuamente se revisan.

Torreón, Coahuila a 20 de Febrero de 2021.- El director de Plazas y Mercados de Torreón, Luis Mendoza Balderas informó que se incrementaron las inspecciones sanitarias para prevenir el COVID-19 en todos los lugares donde exista el comercio, resaltó que estos operativos son para vigilar que la actividad económica continúe, observando las estrictas acciones sanitarias impuestas por el Subcomité de Salud en La Laguna para las diferentes actividades.

“La población debe ser consciente y ayudar a la autoridad a prevenir contagios por COVID-19. Las medidas sanitarias ya se conocen y se deben respetar, estas fueron impuestas por especialistas en la salud, nuestro deber es atenderlas”, manifestó Mendoza Balderas.

El funcionario explicó que el objetivo de las supervisiones no es cancelar el comercio, pero sí se debe vigilar que el mismo se de en un contexto de sanidad para cuidar a los consumidores. Los comerciantes establecidos y los tianguistas saben perfectamente cuáles son las medidas sanitarias; uso del cubrebocas de manera obligatoria, filtros sanitarios a la entrada con toma de temperatura, mantener sana distancia y contar con gel antibacterial.

“No se permitirá que se manejen actividades que propicien contactos masivos, no podemos bajar la guardia en materia de salud, los brincolines o inflables no están permitidos, tampoco juegos tradicionales como la lotería, como autoridad debemos de ser responsables y no permitir actividades que pongan en riesgo la salud de la población”, señaló el titular de Plazas y Mercados.

Mendoza Balderas hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, son tiempos de seguir conteniendo contagios, de quedarse en casa de ser posible o bien, de seguir al pie de la letra las normas sanitarias en todo momento.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter