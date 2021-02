“Pensé que jugaríamos contra ‘chaparritos’”, dice Gignac sobre el Ulsan Hyundai

(AGENCIAS) 04 de Febrero de 2021.- Con dos goles de André-Pierre Gignac, Tigres derrotó 2-1 al Ulsan Hyundai en la primera ronda del Mundial de Clubes Qatar 2020, pero no fue fácil, admitió el delantero francés.

Gignac comentó después del partido que esperaba rivales más bajos de estatura y menos fuertes físicamente, pero no fue así y reconoció que el equipo de Corea del Sur era técnicamente bueno.

Cada partido es diferente, enfrentamos a un rival que la verdad es muy bueno. Hicieron un gran partido, pensé que íbamos a jugar contra ‘chaparritos’, pero están bien grandes y fuertes, tienen buen manejo de la pelota”.

Tigres era favorito sobre Ulsan Hyundai y se cumplieron los pronósticos, sin embargo, el equipo no se podía confiar y tenían que buscar el triunfo, comentó Gignac.

Los partidos son así, ningún rival es fácil porque estamos en un campeonato del mundo. Salimos ganando esta noche y eso es lo más importante, sabemos que podemos y queremos hacer historia”.

Gignac marcó el gol 400 en la historia del Mundial de Clubes, pero el goleador de Tigres no se imaginaba anotar doblete en el primer partido.

No me imagino nada. Vamos paso a paso, partido tras partido. Ya lo dije hace poco, vinimos a hacer historia aquí, pasámos la primera ronda, que no fue fácil, frente a un rival muy fuerte. Tuvimos el carácter para regresar del 1-0”.

La semifinal entre Tigres y Palmeiras será el domingo 7 de febrero a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

