Pedir pruebas negativas de Covid-19 a extranjeros, una medida “francamente pequeña”: López-Gatell

Ciudad de México a 02 de Febrero de 2021.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enumeró algunos argumentos por los cuales México no pedirá a extranjeros una prueba negativa de Covid-19 para ingresar al país como lo han hecho otras naciones como Estados Unidos, Canadá y España. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario dijo que esa medida es “francamente pequeña” en una nación que tiene alto nivel de transmisión. López-Gatell argumentó que está comprobado que las personas viajeras “no viajan estando enfermas”. El 10 de enero pasado, el gobierno de Tamaulipas detectó en un pasajero proveniente de Gran Bretaña la nueva cepa del virus SarsCov-2, siendo el primer caso confirmado en México. El subsecretario dijo que ya en algunos aeropuertos como el de Guadalajara y otras entidades de México, solicitan una prueba negativa a Covid-19 para poder ingresar a su territorio luego de las restricciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y otros países. Sin embargo, resaltó, “la posición de la Organización Mundial de la Salud, consistente con las recomendaciones del reglamento sanitario internacional, y un cuidadoso análisis técnico, no es favorable a estas medidas”. “Pero en términos técnicos no corresponde a una medida de la que uno pudiera esperar que va a haber un gran rendimiento, mucho rendimiento respecto a detección. (…) Si tenemos un país que tiene una activa transmisión del virus SarsCov-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país, la contribución que pueden tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aún cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa, porque entre otras cosas, está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas. “Es, desde luego posible, que algunas de las personas que viajan se encuentren en el periodo de incubación y se pudieran encontrar en un periodo presintomático en el que ya fueran transmisoras”, reconoció.

Se requerirían muchos laboratorios y afectaría al turismo, asegura

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que otra de las razones por las cuales México no pedirá pruebas negativas es porque afectaría el turismo. “Si se hacen pruebas como la PCR se tendría mayor posibilidad de detectar la presencia del virus; sin embargo, realizar una prueba de PCR es muy demandante en términos tecnológicos. Se requieren laboratorios especializados y estos no están disponibles en las ciudades en las que están todos los aeropuertos, esto puede tener una consecuencia muy adversa por ejemplo por el turismo. Pongamos el caso de Quintana Roo, o el caso de Baja California Sur, dos de las entidades de México que tienen una economía fundamentalmente basada en el turismo. No se daría abasto dada la cantidad de personas que salen de estos estados rumbos a Estados Unidos para lograr tener laboratorios para hacerles la prueba. Además de que les afectaría los planes de viaje porque tendría que dedicar la tarde o una mañana completa a realizarse la toma de muestra y después esperar el resultado”, sostuvo. Finalmente dijo que las pruebas de antígenos tienen una bajísima probabilidad de detección, porque tiene una sensibilidad del 30 por ciento.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter