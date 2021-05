Paola Durante responde a Paul Stanley

Ciudad de México a 12 de Mayo de 2021.- Hace unos días Paul Stanley dejó muy claro que no estaba de acuerdo con la serie que preparan los excompañeros de su padre, Paola Durante y Mario Bezares, y en la que pretenden contar su historia tras el lamentable atentado que acabó con la vida de Paco Stanley, del que fueron inculpados.

Sin embargo, ahora es la modelo quien se defiende y responde al hijo del fallecido conductor tras las declaraciones que éste ha hecho; incluso le dice no tiene nada de que preocuparse.

»No nos vamos a meter con nadie, sólo queremos que la gente vea como de un suceso nos cambió la vida, todo lo que le pasó a todos los involucrados», dijo durante en entrevista para el programa De Primera Mano.

Paola, también aseguró que entiende el dolor de Paul y de toda la familia Stanley, pero aseguró estar en todo su derecho de contar su historia: »Él no sabe lo que es estar en la cárcel injustamente, nosotros también fuimos víctimas, a nosotros también nos hicieron mucho daño y nos lo siguen haciendo», agregó.

Y sobre la posible las posibles acciones que Paul pudiera tomar en su contra fue clara: »Aquí no tiene por qué haber ningún problema legal, porque lo que realmente vamos a tocar es lo que pasamos Mario y yo», destacó.

Incluso se mostró molesta, pues aseguró que en algún momento intentó acercarse a Stanley, pero este se negó, por lo que no entiende cómo es que ahora reacciona de esta manera: »Yo quise acercarme y él no quiso; y yo lo respeté… yo respeto la vida de Paul y la vida de cualquiera, entonces que respeten la mía, que respeten el gran daño que me hicieron», finalizó.

