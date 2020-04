Omar Fayad contó que le pareció muy divertida la broma de Derbez

(AGENCIAS)

29 de Abril de 2020.- Después de que el político Omar Fayad , esposo de Victoria Ruffo , anunció que había dado positivo a la prueba del Covid-19, Eugenio Derbez compartió un meme en el que aparece su personaje de ‘El diablito’ con la leyenda: “Yo abracé a Omar Fayad”, generando gran controversia en las redes sociales.

Tras vencer al coronavirus, el gobernador del estado de Hidalgo ofreció una entrevista al programa Suelta la sopa, en la que habló de su enfermedad y dio su opinión de la publicación del comediante.

“La verdad es que lo tomé [con humor], me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto, yo llevo una buena relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo”, declaró el político mexicano.

En cuanto al mensaje que posteó Victoria Ruffo sobre que en ocasiones “no tiene ganas de discutir con idiotas», el político dijo: “Yo sí entiendo que mucha gente dice: ‘El señor tiene un virus mortal y tú te estás burlando de él’, pero yo no lo veo así”, expresó.

Fayad compartió el temor que sintió tras ser diagnosticado con Covid-19, ya que uno de sus pensamientos recurrentes era si sobreviviría o no al virus: “Claro, sí sentí miedo, por supuesto, no puedo negarlo, había un virus mortal dentro de mi cuerpo que no sabíamos si avanzaría para mal o para bien”.

“Lo primero que hice fue hablar con la familia, ya sabes, muy complejo cuando les anuncié que he dado positivo, si les avisan del hospital que tengo que ser intubado ustedes tienen que dar la autorización”, agregó.

A pesar de que Victoria no dio ninguna declaración sobre el estado de salud de su esposo, estaba muy preocupada, al igual que él, pues temía que hubiera contagiado a su familia: “Hasta que no di negativo no tuve ningún contacto. Ella se encerró y prácticamente no saldrá hasta que sepa que no hay ningún caso más».

