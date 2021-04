Omar Castañeda recorre su barrio

Gómez Palacio, Durango a 23 de Abril de 2021.- El candidato de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Omar Castañeda, por el Distrito 02 federal, visitó Trincheras.

«No me olvido de mi origen, vengo hoy aquí, a mi casa, a mi barrio, no solamente a pedirles su apoyo sino que hagamos un acto de conciencia de reflexión», apuntó.

Ahí, ante la multitud, destacó que la diferencia entre el proyecto de enfrente y el proyecto de Morena es que Morena incrementó el salario mínimo en México y canceló las pensiones a ex presidentes para dárselas a los adultos mayores de México.

Se dijo muy orgulloso de su barrio: «Lo presumo mucho porque aquí me di cuenta del valor del sacrificio, de la solidaridad y lo que significa un empujón para poder transformar nuestra vida».

El candidato por el Distrito 02, con cabecera en Gómez Palacio recordó que la despensa o los 500 pesos que puedan ofrecer los del PRIAN por el voto van a durar 3 días o una semana, tal vez, pero la pensión para adultos mayores va ser todo lo que les reste de vida gracias al Gobierno de Morena.

Respecto a las dádivas, despensas y apoyos económicos o de otra especie que destina el PRIAN y otros partidos durante las campañas electorales pidió a la gente recibirlos pero llegado el día de las elecciones pidió también no comprometer su voto por este motivo.

«Traten de recibir todo lo que les den porque ese dinero no sale de los bolsillos de los políticos, sale del dinero que ustedes están pagando con los impuestos y todos pagan impuestos, cuando compran un chicle, cuando compran un pantalón, cuando compran un refresco, están pagando impuestos y todo ese dinero que se recaba se administra por los políticos, por eso cuando vengan y les den algo tómenlo porque es dinero que les están regresando pero ustedes no vendan su conciencia, no vendan su voto, necesitamos entender que esto es por y para nuestra familia», finalizó.

En este encuentro lo acompañó Ofelia Renteria, candidata a diputada local de la misma coalición conformada por Morena, PT y PVEM, por el Distrito 11 local que comprende colonias como Trincheras, Bellavista, Fovissste, Morelos, Chapala y Nuevo Gómez.

