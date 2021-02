“Nos estamos muriendo”: migrantes atrapados en una pipa de Texas

Texas, Estados Unidos a 13 de Febrero de 2021.- La difusión de una llamada telefónica al 911 en Texas, Estados Unidos, ha causado alarma en redes sociales: un hombre aseguraba estar atrapado, junto con 80 migrantes más, en una pipa de agua en San Antonio. “Nos estamos muriendo. ¡Auxilio!”, exclamó, y no pudo dar su paradero, sobrepasado por los gritos de desesperación de sus acompañantes.

Al inicio de la grabación, se escucha a la operadora de Texas atender el teléfono en inglés; al percatarse de que la persona que llama es uno de tantos migrantes que probablemente no habla inglés, la operadora pide un momento para conseguir a una traductora. Se sabe que los migrantes estaban atrapados en una pipa al lado de alguna carretera “porque se escuchan autos”.

A continuación, un fragmento de conversación de uno de los migrantes que se comunicó al 911 de Texas para pedir que los sacaran de una pipa:

“Sí… Necesitamos ayuda. I need help. Necesitamos ayuda. No sabemos… estamos en una pipa. Nos estamos muriendo. ¡Auxilio! No sabemos dónde estamos. Estamos en una pipa de un tráiler. Creo que estamos en una carretera de San Antonio. Estamos en una pipa color blanco. ¡No escucho! ¿¡Eh!? Estamos metidos en una pipa. Una pipa de agua”. Uno de los migrantes en Texas.

“Ya no tenemos oxígeno”: migrantes en Texas

Las operadoras telefónicas hicieron lo posible por establecer una buena comunicación con los migrantes, pero la fatiga del hombre que se comunicó al 911 de Texas y una llamada entrecortada no apoyaron mucho en dicha misión: “Sí (somos migrantes indocumentados). Necesitamos ayuda. Ayúdenos. No sabemos dónde estamos. No puedo ver hacia afuera”.

Dijo que eran alrededor de 80 migrantes

Afirmó que todos eran indocumentados

Tampoco contaban con otro teléfono celular

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que ya investiga el caso de los migrantes atrapados en una pipa en San Antonio, Texas, y admitió que bien podría ser trata de personas. La investigación se produce en un momento en que los arrestos de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado después de una fuerte caída al comienzo de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, cuya jurisdicción incluye a San Antonio, en Texas, describió esta escena de los migrantes atrapados en una pipa:

“Es desgarrador escucharlo porque claramente detrás de la persona que llama en el fondo, se puede escuchar a otros en el auto, en el remolque, y también gritan pidiendo ayuda en español y dicen que se han quedado sin aire”.

La policía de #Texas está buscando una pipa con decenas de migrantes en su interior; las víctimas llamaron al 911 al no poder respirar pic.twitter.com/LaHHhSjLh8 — Alekx Rodríguez (@alekx_04) February 11, 2021

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter