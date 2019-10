No vale más capturar a un delincuente que la vida de las personas: AMLO

Ciudad de México z 18 de Octubre de 2019.- En conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respaldar la decisión que tomaron ayer los integrantes del gabinete de seguridad de liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López quien fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa.

Explica López Obrador que se le informó que cerca de las 3 de la tarde le informaron que comenzaron los hechos e inmediatamente se reunieron los secretarios de seguridad y defensa.

Destacó que se tomaron decisiones que él avaló porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se determinó defender la vida de las personas.

Respecto a si se mostró debilidad del estado, mencionó que ”es una conjetura de los expertos sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores no van a estar contentos con nada y van a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda que fue la mejor decisión, el poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás, no es una dictadura militar o un gobierno civil con fines autoritarios”

