«No te quiero cerca de mi marido”: Elisa Beristain advirtió de nuevo a Karla Panini

(AGENCIAS)

14 de Mayo de 2020.- Días después de que estallara contra Karla Panini en plena transmisión en vivo de su programa Chisme No Like, la periodista Elisa Beristain volvió a tocar el tema de los mensajes que la ex Lavandera le envió a su marido, el empresario y productor Pepe Garza, para tratar de manipularlo.

En la transmisión de este miércoles de su programa por YouTube, Elisa y su compañero, Javier Ceriani hablaron del escándalo de Panini y de cómo le envió mensajes a Garza para tratar de que la ayudara que Beristain dejara de hablar sobre ella.

“Panini deja de estarle hablando a mi marido dejándole mensajes para acusarme de lo que estoy diciendo. Deja de estarlo haciendo porque él tiene su programa y yo soy independiente, así que si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido”, comentó molesta Beristain el pasado lunes.

«Voy a seguir hablando lo que yo sé y lo que yo quiera, ya estuvo bueno. Si crees que te le pudiste meter a la otra para estarla manipulando y ya hasta tenías tu plan de quedarte con las hijas, cosa que estás haciendo, conmigo no te metas, oíste”, añadió.

Después de esa reacción, que resultó muy comentada, Elisa explicó que no es una mujer celosa, pero sí prefiere mantener alejadas a personas como Panini.

“Yo era súper fan de Las Lavanderas, las encontré en Telehit, se las mostré a Pepe y Pepe en su momento las presentó aquí en Estados Unidos”, recordó Elisa en el programa del miércoles.

Beristain dijo que los constantes mensajes que Panini le estaba enviando a su marido, y que no ha hecho públicos por respeto a él, la hicieron sentirse intimidada.

“A ninguna mujer nos gusta que nuestro marido, nuestra pareja reciba llamadas, mensajes de una mujer que está más que claro cómo se ha manejado”, señaló.

“A mí lo que más me molesta, no es que yo sea una mujer celosa, pero ¿cómo empiezan estas dizque comadres amigas a involucrarse con las parejas de otras mujeres? primero se hacen las víctimas, como me quedó más claro cómo tratabas de manipular a mi marido, no porque yo piense que ella quiera o pueda quitarme a mi marido… de gente así la verdad entre más lejos la mantengas de tu vida (mejor)”, detalló.

“En verdad que no está padre que a tu marido una persona con estos procederes, que nos ha quedado claro no solo a México, esto ya es una situación internacional”, añadió Beristain antes de dejarle claro un mensaje a Panini: “No te quiero cerca de mi marido”.

La defensa de Panini

Luego de que la familia de Karla Luna revelara unos audios que dejaron mal parada a Panini, ésta emitió un comunicado para defenderse de los ataques que ha recibido e insinuó que podría emprender acciones legales en contra de quien dañe su imagen.

“Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación sea de labor profesional Y/o periodística, como es el caso de la cuenta KarlaLuna_laverdad, persona que detrás de una cuenta digital agrede a mi persona, subiendo imágenes y contenido personal y privado”, escribió al inicio de su mensaje.

