‘No se le va a ocultar la verdad al pueblo’: AMLO

Ciudad de México a 04 de Mayo de 2021.- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respalda las acciones que serán tomadas por el mandato de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, respecto al accidente ocurrido en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de fracturarse una trabe provocando que cayeran dos vagones de aproximadamente 20 metros de altura, cobrando la vida de 23 pasajeros y 79 lesionados.

«No se va a ocultar la verdad. El pueblo de México tiene que saber toda la verdad, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como se ha hecho en nuestro gobierno. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo», señaló en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«A los familiares de las víctimas todo nuestro apoyo, a los heridos, que sepan que los vamos a seguir atendiendo, salvándoles la vida y para que no tengamos más fallecimientos.

AMLO aseguró que apoyarán las investigaciones del gobierno de la capital, esto con el fin de esclarecer el motivo real del accidente, pero antes no pueden señalar a un responsable del accidente sin antes no realizar el peritaje correspondiente.

«Respaldamos su postura (gobierno de la CDMX), se va hacer una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad y que fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen responsabilizar», agregó el mandatario.

En punto de las 22:25 horas entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la colonia Las Arboledas, en la línea 12 que va de Mixcoac a Tláhuac, dos vagones cayeron del puente elevado debido al aparente vencimiento de una de las trabes, misma que fue reportada meses anteriores con daños y sin mantenimiento.

