«No es una actitud Humana»: AMLO sobre amenazas de incendiar hospital que trate Covid-19

Morelos, a 02 de Abril de 2020.- Luego que pobladores del municipio de Axochiapan, Morelos, amenazaran con quemar el hospital general “Dr. Angel Ventura Neri” por atender a enfermos de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no existe riesgo de infección para la población.

Aseveró que se debe tener una actitud más humana y ayudar al prójimo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, llamó a que este tipo de situaciones no se repitan.

«No se debe actuar de esa forma, no es correcto porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada y que no debe detenerse esa actitud, no ayuda, además no es una actitud humana»: AMLO.

“Eso no y recordemos lo que han hecho mujeres, hombres consagrados, ayudar al prójimo, que ese tipo de manifestaciones no proliferan”, expresó.

En Axochiapan, Morelos, habitantes expresaron su rechazo a que en el hospital “Dr. Ángel Ventura Neri” se atienda a enfermos con Covid-19 amenazando con quemarlo.

