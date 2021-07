Ningún cierre en el país por tercera ola de Covid, ratifica AMLO

Veracruz, Veracruz a 26 de julio de 2021.- Con la tercera ola de contagios por Covid no vamos a tomar ninguna decisión de cierre en el país, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. También anunció que en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz se aplicará una acción de vacunación universal a partir de hoy.

En la acción se utilizarán todos los instrumentos de logística que posee el gobierno para llegar a los municipios más alejados, donde se aplicará el biológico Cansino.

En su conferencia de prensa matutina, en el patio del Museo Naval en el puerto jarocho, el mandatario amplió su explicación en torno a la situación de la tercera ola.

“Es un rebrote que está afectando más al joven, y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores. Vamos a continuar con la vacunación a los adultos mayores, que por alguna razón quedaron sin ser vacunados los que lo estaban pensando. No querían vacunarse pues estamos haciendo un llamado para que lo hagan, porque es muy importante estar protegido con la vacuna está demostrado que si se tiene la vacuna, se tiene protección.”

El tabasqueño también ponderó que se haya vacunado -en los últimos días- con un 1 millón de de vacunas por día. Y en el caso de los municipios pobres de los cinco estados referidos, detalló:

“En el caso de Veracruz, Oaxaca Chiapas Guerrero Puebla y Veracruz estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. Se ha reforzando toda la estrategia de vacunación decir también de que contamos con vacuna suficientes, fue también acertado facilitar que se instalaran plantas de envasado de vacunas en nuestro país ya ahí hasta ahora dos plantas una de AstraZeneca y una de Cancino que están produciendo vacunas en México.

“Sin demoras ya nos están entregando vacunas, dependientemente de las que llegan del extranjero ya tenemos vacunas que se están produciendo en nuestro país. Y como se está produciendo ya esta vacuna Cancino que es de una sola dosis, para ir a vacunar a esas poblaciones vamos a poder en tres meses aplicarlos a fondo para terminar y como cuantos municipios serían serían como 500.”

Al responder a la interrogante sobre lo que sucederá ante el Covid, respondió enfático:

“No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos, he dicho de que somos mayores de edad de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias en nuestro país no hubo toque de queda».

Libertad, economía, salud, todo es importante claro, refirió, pero “lo más importante es salvar vidas, es la salud pero también no hay que exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino lo que demuestran es que un espíritu autoritario, les sale el autoritarismo que llevan dentro.

“Todavía estoy viendo algunos lugares, en las calles poniéndole gel a automovilistas -más que nada en fotos- como campaña. ¿Porqué no le dejamos eso a la gente? ¿porque tiene que ser de autoridad la que le va a poner a ver niñito, como tú no entiendes te voy a poner tu gel?”, cuestionó.

Por su parte el gobernador Cuitláhuac García, expuso que el gobierno federal ha incrementado el respaldo a su administración, y en medio de la crisis sanitaria y su resultante la económica, le ha aportado 60 mil millones de pesos extras a la entidad. Y así ponderó la consonancia entre poder estatal y federal.

“El presupuesto de Veracruz que se compone por las aportaciones federales y los ingresos propios del Estado llegan alrededor de 130 mil millones de pesos”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet