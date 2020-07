Nahuel Guzmán revela el origen de la pelea con Robert Dante Siboldi en CU

21 de Julio de 2020.- Tigres superó la derrota ante Cruz Azul en la Copa Por México que terminó con calentura para concentrase en el Guardianes 2020, pero Nahuel Guzmán se encargó de ponerle un ingrediente extra y dijo su verdad.

El arquero argentino apareció el lunes por la noche en su programa Nandas Radio para romper el silencio y hablar de lo que ocurrió en CU, donde tras la tanda de penales se enfrascaron en un intercambio de palabras junto con Guido Pizarro y Nahuel Guzmán.

«Hubo un intercambio a la distancia, que a mí me parece una falta de respeto. Me parece muy raro que los medios de incomunicación -como me gusta decir a veces- cuenten siempre todo medio por la mitad», dijo el arquero de Tigres en el Facebook Live donde estaba como invitado el grupo Inspector.

«Robert se enojó porque yo le estaba hablando al Cabecita (Rodríguez), la distancia lo estaba desafiando y me dijo: A ver si cerramos un poquito el orto, que es una expresión muy sudamericana que quiere decir a ver si nos callamos. Me pareció raro porque era algo que estaba pasando dentro de la cancha y lo qué pasó al final es que le fui a decir: ‘Me parece que ya no juegas más, hacías lo mismo, deja que las cosas las solucionemos nosotros dentro de la cancha’ y me fui porque si no después soy el primero en ser expulsado», agregó en los primeros minutos del programa.

Nahuel dijo respetar la carrera de Robert Dante Siboldi, al ser consciente de que el entrenador se ganó el mote de ídolo cuando fue arquero de Tigres entre 1995 y 1999.

«Soy de los que considera que a los ídolos se les respeta, la verdad, y acá en Tigres mucha gente tienen como ídolo a Robert (Dante) Siboldi y es respetable. Hay que respetar lo que ha hecho como a esa gente aficionada de Tigres que lo tiene como ídolo. Dentro de la cancha yo te quiero ganar y vos me quieres ganar», expresó.

Nahuel Guzmán en su programa Nandas Radio también se quejó hace un par de semanas sobre lo poco que se considera a los jugadores para tomar decisiones en la Liga MX.

