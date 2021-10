Mundo Deportivo

LIGA INVERNAL MEXICANA

POR: Claudio Martínez Silva

El martes 12 de octubre en el Estadio de la Revolución, y en horario por definir, los Algodoneros de Unión Laguna recibirán a los Acereros de Monclova, al ponerse en marcha la Liga Invernal Mexicana (LIM), que en la Zona Norte también contará con la participación de Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey. El manager del equipo será el lagunero Carlos González Vega, que en LMB se desempeña como coach del estratega venezolano Omar Malavé.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a través de su presidente, Horacio de la Vega, de su Director Deportivo, Gabriel Medina, y de su coordinador de medios, Alberto Guadarrama, dio a conocer los pormenores sobre la celebración de la temporada 2021 de la LIM, que también tendrá actividad en la Zona Sur, con Diablos Rojos del México-Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla y Águila de Veracruz-Leones de Yucatán.

El titular de la LMB dijo que el circuito que encabeza tiene un gran compromiso con el desarrollo de los jóvenes talentos mexicanos, quienes participarán en esta temporada del beisbol invernal, la cual involucra a nueve organizaciones de la LMB. Se dijo que a excepción del equipo Veracruz-Yucatán, todos los equipos jugarán en sus estadios, mientras que el combinado de jarochos y yucatecos tiene tres escenarios posibles; el parque Lázaro Penagos, de Córdoba, el estadio de Xalapa y el mismo Beto Ávila, del puerto.

En esta temporada podrán participar jugadores de 18 a 26 años, pero cada equipo tendrá la oportunidad de utilizar a tres elementos libres. La liga está diseñada para jugadores que no alcanzaron un lugar en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), o bien, fueron sometidos a un proceso de rehabilitación, tras haber sufrido alguna lesión.

En la Zona Norte cada equipo cumplirá un calendario regular de 28 juegos, posteriormente vendrán las series de play off y la serie por el título, denominada Campeón de Campeones; todos esos compromisos serán a ganar tres juegos de cinco posibles. Gabriel Medina confirmó que en todos los estadios habrá público, y la cantidad de aficionados en cada escenario se va a definir en común acuerdo con los gobiernos de cada ciudad participante.

Medina dijo que esta LIM estará un escalón debajo de la LMB, por lo que los aficionados podrán disfrutar de un beisbol ágil y rápido, el cual calificó de nivel “AA” Fuerte. Recalcó la idea de que las organizaciones participantes mantengan la continuidad en el proceso de desarrollo de sus jugadores jóvenes, y así vean quiénes ya están listos para incorporarse a la LMB.

Se informó además, que los juegos serán a nueve entradas, pero en caso de extra innings, el máximo que se jugará son diez episodios. Cada juego será sancionado por una tercia de umpires, por lo que se contará con seis elementos por zona, durante el calendario regular. Se va a jugar con la pelota Rawlyns, que es la oficial de la LMB. En cuanto a los horarios de los juegos, Sultanes de Monterrey solicitó celebrar los suyos en casa, a las 11:00 horas, debido a la participación de este equipo en la LMP.

La Zona Norte arrancará el martes 12 de octubre, con la visita de los Acereros del Norte a Unión Laguna, en el Estadio de la Revolución, mientras que el último juego de la temporada regular será el domingo 28 de noviembre, cuando Algodoneros juegue frente a Acereros, en el Estadio Monclova.

CUERPO TÉCNICO DE LOS ALGODONEROS

MANAGER: Carlos González

COACH DE PITCHEO: Arturo Ruiz

COACH DE BULLPEN: Javier Arratia

COACH DE PRIMERA: Jaime Valenzuela

COACH DE TERCERA: Raúl Valverde

BAT BOY: Juan Carlos Toledo

TRAINNER: Gustavo Castañeda

TRAINNER: Humberto Castañeda

FRANCISCO JAVIER CAVAZOS CREÓ LA LIGA INVERNAL DEL NORTE

Francisco Javier Cavazos Gómez fue presidente de los Algodoneros de Unión Laguna de 1998 a 2002, en ese lapso de tiempo escribió un libro sobre el beisbol de la región, y también tomó la iniciativa para crear la Liga Invernal del Norte (LIN), in circuito que sólo duró dos temporadas, debido a que pocos equipos estaban en condiciones de invertir recursos para el desarrollo de jóvenes jugadores mexicanos.

En esta LIN participaron los equipos de Monterrey, Laredo, Monclova, Laguna, Saltillo e incluso los Tigres, que tenían como sede el Estadio Gómez Palacio. Se jugaban dobles jornadas y el equipo local se encargaba de la comida del visitante, el cual regresaba a casa al término del segundo encuentro de la jornada. Fue una idea que dejó muchos beneficios, lamentablemente ya no se dieron las condiciones para celebrar una tercera temporada. Pedro Díaz, ya retirado del beisbol, fue el campeón bateador de la primera temporada, y de esta LIN también surgieron jugadores importantes, como Emmanuel “Peque” Valdez, quien vistiera la franela de Vaqueros Laguna.

Años después vino otro intento de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por darle vida al beisbol invernal, en circuitos que sirvan para el desarrollo de los jóvenes talentos; ahí surgió la LIN, que se jugaba en plazas del Bajío, y que hoy regresa con renovados bríos, como una excelente opción para jugadores que no encuentran acomodo en la Liga Mexicana del Pacífico, u otros circuitos invernales que les permitan tener un ingreso.

La búsqueda y desarrollo del talento joven mexicano, es una actividad que los equipos profesionales nunca deben olvidar, sin embargo, hay organizaciones que sí lo hacen y como consecuencia no cuentan con un semillero que más tarde sea la base mexicana que todo equipo exitoso requiere. Hoy no están presentes equipos como Aguascalientes, Dos Laredos, Durango, León, Campeche, Tabasco y Tigres, seguramente sus finanzas no son sanas y es imposible involucrarse en este circuito.

Hace algunos meses Guillermo Murra Marroquín, propietario de los Algodoneros de Unión Laguna, manifestó su intención de crear una liga regional, que se jugara en invierno y en donde participaran los tres equipos de Coahuila, así como Durango, Aguascalientes y Monterrey; hoy lo que anuncia la LMB va más allá, porque la LIM también tendrá actividad en el Sur, con Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla, El Águila de Veracruz y Leones de Yucatán.

Año con año es muy triste enterarse de que algunos jugadores de LMB, durante el invierno, tienen necesidad de emplearse para desarrollar actividades ajenas al beisbol, algunos tienen la posibilidad de echar a andar un negocio, pero la mayoría cuenta con muy escasas opciones de conseguir el sustento ara su familia. La LIM es una excelente opción que cuando menos en dos meses permitirá al pelotero tener un ingreso en lo que mejor sabe hacer, que es jugar beisbol.

Concretamente en el caso de Unión Laguna, se cuenta con un buen número de jugadores jóvenes, quienes han sostenido un buen ritmo en su actividad, pero se ven obligados a suspenderla en el invierno.

Los circuitos invernales han sido víctimas de una crisis que se agravó con la aparición del Covid-19, y que incluso hizo desaparecer el sistema de sucursales en las ligas mayores. En México hace años que no se juega ya a Liga Invernal Veracruzana, y lo mismo sucede con la Liga Mayor de La Laguna, que era otra buena opción para que algunos jugadores tuvieran acceso a un ingreso, mientras llegan los tiempos del beisbol de verano.

Hay ex jugadores que tienen mucha experiencia en el beisbol, y ahora incursionan como coaches o instructores, también para ellos la LIM es una buena opción, y en el caso de los Algodoneros de Unión Laguna, brinda una gran oportunidad a elementos como Carlos González, Raúl Valverde y Javier “Gallo” Arratia, quienes formarán parte del cuerpo técnico de la escuadra guinda.

Hoy en el aspecto económico, los tiempos no son menos difíciles, y las personas que con su esfuerzo económico hacen posible el funcionamiento de la LIM, merecen un aplauso y todo el reconocimiento, porque el scouteo y desarrollo de los jóvenes talentos mexicanos, es una labor muy complicada, pero que los equipos siempre deben mantener en su programa de trabajo.

Felicidades entonces, a todos quienes con su “granito de arena” hacen posible el resurgimiento de la LIM, tarde o temprano encontrarán los frutos de lo que hoy siembran. Que sea una temporada exitosa en todos aspectos.

