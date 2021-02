Mujeres venezolanas atacan a la actriz mexicana Palmeira Cruz por pedirles que usen cubrebocas

(AGENCIAS) 02 de Febrero de 2021.- Palmeira Cruz, quien dio vida a Venus en la serie Rosario Tijeras, compartió a través de sus redes sociale que cuando bajó a hacer ejercicio al gimnasio de su edificio, llegaron tres mujeres venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Al pedirles que se lo pusieran, la reacción de las extranjeras fue agresiva, pues la insultaron física y verbalmente.

La actriz mexicana de 28 años contó lo sucedido al programa De Primera Mano, asegurando que salió a pedirles a las guardias de seguridad que habían llegado tres personas sin mascarilla. Cuando regresó al gimnasio y empezó a entrar, una de ellas, quien previamente no tenía el cubrebocas, pues subió a su departamento por él, se le acercó a decirle ‘chismosa’ y ‘pinche india mexicana’.

«Cada vez se pusieron más agresivas, empezaron a jalarme del cabello, a golpearme entre las dos, gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme y no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera. Sólo quiero que hagamos consciencia de lo importante que es usar el cubrebocas y no me parece justo que unos cuantos pongan en riesgo la vida de personas inocentes», agregó.