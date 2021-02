Mujer mata a su esposo al encontrarlo violando a su hija

07 febrero de 2021.- En Guatemala fue detenida Zusana “N”, una mujer que mató a su esposo por violar a su pequeña hija.

Tras ser detenida, la mujer contó a las autoridades que al descubrir a su esposo encima del pequeño cuerpo desnudo de su hija, lo único que sintió fue una furia inmensa que se apoderó de ella, y sin dudarlo, agarró el arma y se lanzó sobre el hombre para salvar a la menor.

La mujer de 36 años contó a las autoridades que al llegar a su casa encontró un marido abusando sexualmente de su hija, y por eso lo atacó.

Cuando llegué a mi casa escuché algunos gritos de dolor y desesperación, me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba ”, explicado a las autoridades.

La mamá de la menor detalló que al ver lo que sucedía no pudo controlarrse y actuó sin pensar con tal de defender a su pequeña hija.

Salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola ”.

Por ello, fue al patio de su casa, tomó un machete y se lanzó sobre el hombre, a después de darle el primer golpe en la cabeza, no pudo parar más del coraje.

Se informó que la mujer le cortó los genitales y las piernas a su esposo, quien tras los machetazos que recibió fue llevado al hospital donde murió.

La mamá de la menor les aseguró a las autoridades que no se arrepiente de haber defendido a su hija, y que lo volvería hacer, pues dijo que su esposo merecía eso y más por agredir sexualmente a su pequeña, sin embargo, la policía informó que Susana «N» podría pasar 30 años en prisión.

