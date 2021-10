Muere Colin Powell, ex secretario de Estado de EE UU, por complicaciones derivadas de la covid

(AGENCIAS) 18 de octubre de 2021.- La guerra del Golfo Pérsico en 1991 le convirtió en héroe nacional. Las imágenes en las que con gesto grave blandía ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2003 un tubo de laboratorio que simulaba contener un mortífero gas (contenía sal) para probar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, lo cual allanó el camino para la invasión de aquel país, serán siempre una mancha en su brillante expediente.

Colin L. Powell, general de cuatro estrellas cuyo nombre representa a la doctrina que nació de las frustraciones de los militares americanos en Vietnam, ha fallecido este lunes a los 84 años por complicaciones derivadas de la covid-19, según ha informado su familia. Powell tenía la pauta de vacunación contra el coronavirus completa. Según informa la cadena CNN, el militar sufría mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que suprime la inmunidad.

“Hemos perdido a un extraordinario y cariñoso esposo, un padre, un abuelo y un gran americano”, han escrito sus familiares en un comunicado divulgado a través de las redes sociales. Lloyd Austin, secretario de Estado estadounidense, ha querido rendir homenaje este lunes a “uno de los más grandes líderes que hayamos visto”. “El mundo ha perdido a uno de sus hombres más grandes”, ha declarado Austin durante un viaje a Tblisi, capital de Georgia. “He perdido a un gran amigo y a un mentor”, agregó.

Primer negro en ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas -bajo George Bush padre, 1989-1993- y también el primero en representar a la diplomacia de Estados Unidos -con Bush hijo, 2001-2005-, Powell lamentó en 2009 su actuación frente a la invasión de Irak. En su defensa, el general arguyó el sentido del deber y la obediencia hacia la autoridad presidencial. “Es exactamente igual que en el estamento militar: argumentas y debates pero una vez que el presidente toma una decisión, esa decisión debe ser adoptada por el gabinete”, declaró el militar en una entrevista en CNN en julio de aquel año con Larry King.

Pragmático y un firme creyente en las alianzas internacionales, el general Powell fue una rara avis en la administración de George W. Bush, dominada por ideólogos neoconservadores que dudaban de la utilidad de Naciones Unidas y la OTAN y estaban demasiado dispuestos a emplear el poder militar estadounidense. “Sabía que no tenía otra opción”, dijo Powell al diario The New York Times en julio de 2020 respecto a su papel en la invasión de Irak. “¿Qué opción tenía? Era el presidente”.

Nacido en el Harlem neoyorquino en 1937, de padres inmigrantes jamaicanos, Powell se graduó en los estudios sin brillar académicamente pero sobresalió en el Cuerpo de Entrenamiento de oficiales de la Reserva del Ejército. Desde su entrada en el servicio activo en 1958, el entonces teniente Powell inició su carrera militar en la guerra de Vietnam. Su experiencia que ese país asiático cuando era un joven soldado lo llevaron a desarrollar la conocida como “Doctrina Powell”, que decía que si Estados Unidos debe intervenir en un conflicto extranjero, debe desplegar una fuerza abrumadora basada en objetivos políticos claros.

