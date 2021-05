Michelle Salas hace oídos sordos ante serie de Luis Miguel

La segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel está causando polémica entre quienes forman o formaron parte en algún momento del círculo de allegados del cantante y que ahora aparecen en la pequeña pantalla como personajes de ficción.

En algunos casos se han utilizado nombres falsos para jugar al despiste con su identidad -Cristian Castro se convierte en Cris Valdés y Paola Montero es el alterego de Patricia Manterola, una de las antiguas novias del Sol de México-, pero la hija del protagonista que aparece en estos nuevos episodios se llama Michelle, igual que la primogénita de Luis Miguel en la vida real.

Las distintas líneas temporales que aborda la serie muestran la relación entre padre e hija durante la infancia y la adolescencia de Michelle.

A diferencia de Patricia Manterola, que sí ha criticado duramente a los responsables de la producción de Netflix en sus redes sociales por mostrarla como una mujer frívola, ella ha preferido mantenerse en silencio acerca de la forma en que se está contando su historia.

En su lugar, ha continuado documentando con normalidad sus trabajos como modelo e influencer en Madrid, su actual hogar, a través de Instagram.

Sin embargo, parece que Michelle vio venir el revuelo que causaría el estreno de la segunda temporada de la serie, porque apenas dos días más tarde publicó un mensaje en su cuenta e Instagram que decía: «Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes».

Su madre, Stephanie Salas, que también aparece en la trama como una mujer llamada Sophie, no tardó en contestarle para dejar claro lo orgullosa que se siente de ella: «Esa es mi chica».

