'Mejor apagué el celular': Ángela Aguilar

(AGENCIAS) 11 de Mayo de 2021.- Ángela Aguilar se convirtió en tendencia este fin de semana por las severas críticas que recibió en redes sociales, pues a muchos no les agradó la forma en la que cantó el Himno Nacional en el show previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium, incluso pidieron a la Secretaría de Gobernación que la multaran, pero ahora fue la artista quien rompió el silencio y reveló cómo vivió la polémica.

El primero en hablar sobre la polémica fue Pepe Aguilar, quien en sus redes sociales compartió un video en el que asegura que hay cosas más importantes en las que enfocarse, como lo es la reanudación de los eventos públicos después de más de un año de confinamiento y ahora en entrevista telefónica con Javier Posa lamentó que personas escudadas en sus redes sociales ataquen a una joven de 17 años.

“Estaba atacado de la risa, son criticas cien por ciento ignorantes y hay que tomarlas de quien viene, si me dice un director de orquesta o alguien que sabe de música digo: ‘Ay, wey, tiene razón’, pero por el amor de Dios, ellos no sabían ni lo que estaban diciendo, estaba atacado de la risa, uno superaba al otro, pero lo interesantes es cómo utilizamos los medios para destruir de manera infantil, parecen chavitos de kínder viendo quien puede insultar más (…) ya quisiera verlos ahí cantando y la niña estuvo cantando cómo debe de ser, no tienen ni la menor idea, bola de borregos”, expresó el padre de Ángela Aguilar.

En la entrevista, Ángela Aguilar dejó ver que la experiencia le sirvió para crecer como artista, pero no descartó que en su momento fue desagradable ser objeto de odio y comentarios negativos, de hecho confesó que tras su interpretación apagó su celular para no ver los duros mensajes que recibió.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer, te voy a ser honesta, sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular. Mejor apagué el celular, era algo un poco fuerte para mí, pero aprendí mucho al respecto, ya me echaron mucha carilla”, dijo.

La intérprete de “La llorona” insistió en que el mal rato que pasó no definirá su carrera, por el contrario, está agradecida con el Canelo Álvarez por la invitación y usará esta experiencia para mejorar en todos los aspectos.

“Esto no me define como artista, al revés creo que me define como artista como saque la situación en el sentido de que no tenía audio, estaba en un estadio con 43 mil personas y nada, yo muy contenta con el Canelo y la oportunidad, fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender”, dijo.

Finalmente, Ángela Aguilar recordó que antes de ver las críticas en redes sociales se sintió muy complacida por su interpretación, pues en el estadio el público se veía animado y complacido con el show musical, además aprovechó la oportunidad para refrendar su compromiso de respetar los símbolos patrios y la identidad nacional.

“La verdad no le cambié nada al himno, sólo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga. Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos nosotros y que nos hace sentir orgullosos, identificados, cuidados, es una tradición (…) para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente», concluyó.​

