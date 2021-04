Meghan y Harry promoverán vacuna contra Covid-19

(AGENCIAS) 28 de Abril de 2021.- El próximo 8 de mayo Meghan Markle y el príncipe Harry se codearán con algunas de las estrellas más famosas del mundo de la música en un concierto que puso en marcha la organización Global Citizen y que ha sido bautizado como Vax Live: The Concert to Reunite the World.

Esta iniciativa busca concienciar a los líderes políticos y conseguir que se comprometan a que las vacunas contra la Covid-19 estén disponibles para todos. Selena Gomez ejercerá de maestra de ceremonias y se encargará de presentar las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

Además, también aparecerán en escena otros rostros muy conocidos como Ben Affleck, Jimmy Kimmel, David Letterman, Sean Penn, Olivia Munn, Nomzamo Mbatha o Chrissy Teigen.

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron nombrados presidentes de esta campaña, así que se espera que participen de alguna forma en el evento y que se les vea en la retransmisión internacional que ya se ha confirmado que se llevará a cabo.

Los todavía duques de Sussex tendrán un papel destacado, debido a que darán un mensaje de confianza en la ciencia y la investigación, con el que pretenden erradicar cualquier duda en torno a la vacuna contra Covid-19, que ayudará a controlar la pandemia por dicha enfermedad.

Cabe mencionar que, esta campaña estará respaldada por líderes políticos de todo el mundo, quienes pretenden poner su “granito de arena” con palabras de ánimo y esperanza para los ciudadanos.

Algunas de las figuras que participarán son: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la vicepresidenta, Kamala Harris; el líder del G20, Mario Draghi; el presidente de Francia, Emmanuel Macron ; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente español, Pedro Sánchez.

