Mayela Ramírez Sordo ya es la Tesorera de Torreón

Torreón, Coahuila a 22 de Mayo de 2019.- María Mayela Ramírez Sordo ya es la nueva Tesorera Municipal, luego de rendir protesta ante el Cabildo, quien la avaló por mayoría, mientras que los regidores de oposición estuvieron en contra por considerarla falta de conocimientos para el cargo.

Mayela Ramírez Sordo dejó de ser la Síndica de Mayoría, para ocupar el puesto de Tesorera de Torreón, en sustitución de Hernán Sirgo Ortíz, quien presentó su renuncia en abril por motivos de salud y personales.

Al momento de la votación para avalar la propuesta del alcalde Jorge Zermeño Infante, tanto los ediles priistas como los dos de Morena, sostuvieron que no tenía las credenciales necesarias para ocupar tan importante cargo, ya que ella tiene el título de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Por su parte Jorge Zermeño Infante, luego de escuchar los alegatos de los regidores de oposición les dijo que no pueden criticar sin antes ver resultados: “no se vale venir a hacer descalificaciones de si se tiene o no se tiene una profesión, a ningún regidor ni a ningún síndico aquí se le pregunta cuál es la profesión que tienen para actuar en el servicio público, cualquier ciudadano puede tener las capacidades de responsabilidad para desempeñar un cargo, ustedes hablan de que somos juez y parte, me parece que ustedes acusan y juzgan antes de ver resultados, pero bueno, yo creo que nada les gusta, no vamos a estar discutiendo si les gusta o no les gusta, nos vamos a los resultados”.

También en su intervención el Alcalde de Torreón reconoció la labor del ahora ex tesorero Hernán Sirgo, quien esta administración llevaba 4 meses, aunque también ocupó el mismo cargo en la administración pasada de un año y también hace 20 años cuando Zermeño Infante fue por primera vez alcalde.

