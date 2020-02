Mantiene la Secretaría de Salud de Durango prevención contra la influenza

Durango, Durango a 24 de Febrero de 2020.- De manera permanente, la Secretaría de Salud del Estado (SSD), lleva a cabo acciones y capacitaciones para que la población en general conozca las medidas preventivas contra la influenza, aseguró el titular de dicha institución, Sergio González Romero.

Aunque la temporada de influenza estacional 2019-2020, presenta una tendencia a la baja en el país a partir de la semana epidemiológica número 4, en Durango se refuerzan las acciones médicas en todo el estado para dar un servicio integral en este padecimiento, incluyendo la aplicación de más de 136 mil 159 vacunas al 31 de marzo.

Destacó el funcionario que en Durango se registraron 74 casos de influenza, de los cuales 12 son pacientes de edad escolar, siete de ellos en la jurisdicción sanitaria correspondiente a la capital del estado y cinco de Gómez Palacio, de los cuales, dos son de edad preescolar (1 de un año de edad y 1 de 3 años), manteniendo una tasa de incidencia en la media nacional.

Recalcó que, se estimaron 151 mil 462 casos de influenza a nivel nacional, y se han identificado 33 mil 666 casos probables, confirmándose por laboratorio 4 mil 254, cuyos grupos de edad más afectados son los de 1 a 9 años, siendo los estados con la mayor incidencia San Luis Potosí, Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro y Sonora.

González Romero, insistió en no bajar la guardia en cuanto a medidas preventivas como acudir de inmediato al médico en caso de sospecha, no automedicarse y evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, utilizar vestimenta adecuada; consumir frutas como mandarina, naranja, limón, guayaba, así como verduras, para aumentar el consumo de vitamina C y ante posibles contagios, lavarse las manos con agua y jabón. También, se invitó a usar gel antibacterial y evitar tocar ojos y nariz con las manos sucias para no provocar conjuntivitis, gripa e infecciones.

