Mantiene Coahuila Servicios Médicos para atención por bajas temperaturas

Saltillo, Coahuila a 14 de Noviembre de 2018.- Ante las bajas temperaturas registradas en la entidad, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, mantiene disponibles los servicios de atención en hospitales y centros de salud las 24 horas del día, a fin de que la población acuda a solicitarlos en caso necesario.

Hasta el momento la demanda de servicios ha sido baja. Sin embargo, por indicaciones del gobernador Miguel Riquelme las unidades de Salud se encuentran listas para atender a las personas que lo requieran.

Ante los cambios de temperatura, se espera un incremento en los próximos días de los padecimientos respiratorios, por lo que se exhorta a la población a protegerse, en especial a menores de cinco años y adultos mayores, indicó el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez.

Señaló que una de las principales complicaciones de las enfermedades respiratorias es la neumonía, por lo que es necesario detectar a tiempo los principales síntomas y acudir con el médico.

Los síntomas de este padecimiento son respiración rápida, fiebre alta, dificultad para respirar, dificultad para comer o beber líquidos, y no presentar mejoría, por lo que es necesario acudir a solicitar atención inmediata.

Bernal Gómez explicó que los servicios de Salud se brindan en forma habitual, no obstante el personal médico y de enfermería tiene indicaciones de estar al pendiente de la presencia de padecimientos respiratorios y sus complicaciones, principalmente en niños menores de cinco años y adultos mayores.

Para evitar enfermedades, recomendó a la población en general abrigarse bien usando chamarras, gorros, guantes, bufandas, no fumar, en especial cerca de personas enfermas, ni automedicarse.

A las madres en periodo de lactancia, se les sugiere seguir haciéndolo e incluso incrementar las dosis, además es importante cubrir nariz y boca al salir a la calle y cubrirlas al toser o estornudar, así como el lavado constante de manos y superficies como perillas de las puertas, ya que ahí se alojan los virus hasta por cinco días.

Otras recomendaciones son tomar abundantes líquidos e ingerir frutas y verduras ricas en Vitamina C, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, procurar no asistir a lugares concurridos y no tener contacto con personas enfermas de las vías respiratorias.

Para evitar intoxicaciones en el hogar, es necesario no prender anafres ni carbón en el interior, además de que se recomienda aplicar la vacuna contra la influenza.

Para tener en cuenta…

Se recomienda a la población en general abrigarse bien usando chamarras, gorros, guantes, bufandas, no fumar, en especial cerca de personas enfermas, ni automedicarse.

Tomar abundantes líquidos e ingerir frutas y verduras ricas en Vitamina C, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, procurar no asistir a lugares concurridos y no tener contacto con personas enfermas de las vías respiratorias.

Acudir la Unidad de Salud que le corresponda, si presenta una complicación en las vías respiratorias. Recuerde: su salud es lo más importante.

