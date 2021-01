Lupita Jones, es acusada de transfobia

(AGENCIAS)

12 de Enero de 2021.- Lupita Jones se encuentra de nueva cuenta envuelta en la polémica, luego de que en redes sociales se viralizaron sus declaraciones sobre las mujeres transexuales y su participación en los certámenes de belleza.

Además, señalaron al periodista Gustavo Adolfo Infante por afirmar que las mujeres trans no son mujeres en una reciente entrevista que le hizo a la ex reina de belleza, quien ahora dirige el certamen Mexicana Universal.

«Los hombres que se convierten en señoras. Los hombres que se operan. Entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?», le pregunta Gustavo Adolfo a Lupita Jones.

«No, bueno, lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis», señaló Lupita, quien además ofreció su postura al respecto. «Las reglas de Miss Universo han cambiado y pues bueno, finalmente son las reglas del concurso.»

«Pero no son iguales. No son mujeres», dice el periodista, a lo que Lupita responde: «Es una mujer transgénero. Por eso hay concursos transgéneros. Hay espacio para todos».

Luego de darse a conocer esta entrevista, los cibernautas no tardaron en reaccionar en diferentes redes sociales, además de recordar el discurso discriminatorio que en el 2018 lanzó Lupita Jones sobre las mujeres trans.

“Asco dan con su transfobia y el que tengan trabajo en un medio de comunicación, se deberían de informar no nomás hablar estupideces. Literalmente sonó cómo la gente blanca tomaba a la gente negra” y “Qué fea es la gente transfobia. Mental y físicamente no importa cómo se identifiquen, qué horrenda está la gente transfobia”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en Twitter.

Después de que cambiaran las reglas de Miss Universo para que las mujeres trans pudieran participar en el certamen de belleza, Lupita fue cuestionada sobre la participación de Ángela Ponce, representante trans de España, y sus declaraciones fueron catalogadas como transfobicas.

«Siento que es un tema que se ha utilizado para polemizar, que para otra cosa, ¿no? Entonces Miss Universo cambió las reglas, dentro de las reglas de Miss Universo esto está permitido, y pues bueno, a quienes, en mi caso como directora nacional en México, tenemos que acatar las reglas de la competencia”.

“No me parece que se esté dando una competencia en igualdad de circunstancias, porque aquí lo que están peleando, lo que dicen es que se les respete como una competidora más, pero de entrada no lo es porque ya está entrando con una etiqueta diferente, una etiqueta que marca una diferencia con las demás participantes. Así que desde ahí ya no es igual. Entonces ya la competencia no se marca bajo los mismos parámetros para todas, y creo que eso marca cierta desventaja para el resto de las competidoras”, señaló Jones en ese entonces.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...