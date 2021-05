Luis Miguel rompe récord de reproducciones en Spotify

(AGENCIAS) 08 de Mayo de 2021.- Luis Miguel se convirtió en el artista mexicano más escuchado en todo el mundo con más de 5 mil millones de reproducciones en la plataforma de música streaming Spotify, dio a conocer el artista a través de su cuenta de Instagram.

Con la segunda temporada de Luis Miguel, la serie el intérprete de Hasta que me olvides volvió a repuntar en las listas de popularidad, a pesar de no tener ningún material discográfico nuevo.

Los temas que han sonado en la serie original de Netflix se convierten en los videos más reproducidos a penas unas horas después de que se transmite un capítulo, como sucedió con el tema Ayermostrado en el cuarto episodio del programa que narra la vida del cantante.

El video actualmente cuenta con más de 7 millones de reproducciones a menos de una semana del estreno del capítulo donde se menciona.

Luis Miguel alcanzó un récord enSpotify donde sus canciones han sido descargadas por más del 80% de la población en el mundo. El éxito que ha conseguido tras volver a los reflectores gracias a la producción televisivatambién le valieron ser nominado a los premios Pollstar como el mejor artista latino de la década.

La investigación The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países), sitúa a las canciones del artista nacionalizado mexicano como las más valiosas.

El tema Ahora te puedes marchar suma más de 299 millones de reproducciones en Spotify y cada mes tiene más de 11 millones más e escuchas.

