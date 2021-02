Los 5 mejores duelos de quarterbacks en la historia del Super Bowl

07 de Febrero de 2021.- El día de hoy se juega el Super Bowl LV, aquí los cinco mejores duelos de quarterbacks de la historia de la Super Tazón.

5. Terry Bradshaw vs. Roger Staubach, Super Bowls X and XIII

1976: Steelers 21, Cowboys 17

1979: Steelers 35, Cowboys 31

El ‘Bombardero Rubio’ y el ‘Capitán América’ se enfrentaron en dos de los Super Bowls más emocionantes de la historia. Los Steelers de Bradshaw vencieron por cuatro puntos en ambos partidos. En el Super Bowl XIII, Bradshaw (MVP de la liga esa temporada) lanzó el récord de yardas entonces del Super Bowl, 318, con cuatro touchdowns, y era coronado MVP del partido. Bradshaw, cuatro veces campeón del Super Bowl, ganó su segundo MVP del partido final tras la victoria de Pittsburgh sobre Los Ángeles en el Super Bowl XIV. Staubach, llevó a los Cowboys a dos victorias en el Super Bowl en la década de 1970. En su haber queda que lanzó para cinco touchdowns en los dos Super Bowls contra la defensa de Pittsburgh, denominada la ‘cortina de acero’.

4. John Elway vs. Brett Favre, Super Bowl XXXII

1998: Broncos 31-24 Packers

Favre llegó a este partido con tres MVP de la NFL. También venía de ganar el anterior Super Bowl y estaba tratando de convertirse en el cuarto QB en ganar el título de manera consecutiva. En su camino se interpusieron los Broncos y Elway,que llevó a su equipo a dar la sorpresa. Favre lanzó para 256 yardas con tres touchdowns y una intercepción. Elway se apoyó en gran medida en Terrell Davis, cuyas 157 yardas y tres touchdowns le valieron los honores de MVP.

3. Joe Montana vs. John Elway, Super Bowl XXIV

1990: 49ers 55-10 Broncos

El partido en sí no tuvo historia porque 49ers dio una paliza histórica a Broncos, pero frente a frente había dos de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, Montana y Elway. Montana en ese momento era considerado el más grande de todos los tiempos, era el Brady de ahora y aspiraba a su cuarto trofeo y su tercer MVP. Elway había sido MVP de la liga apenas dos años antes y jugaba su tercer SB en cuatro años. Elway cerró su carrera con dos trofeos Vince Lombardi y una actuación de MVP en la Super Bowl XXXIII, el último partido de su carrera.

2. Joe Montana vs. Dan Marino, Super Bowl XIX

1985: 49ers 38-16 Dolphins

Antes del evento de este año, este fue el enfrentamiento de quarterbacks del Super Bowl más esperado de todos los tiempos. Montana estaba en su mejor momento y tres años antes había llevado a los 49ers a su primer título. Marino venía de una temporada de MVP que vio cómo rompía el récord de la NFL de 5.084 yardas y 48 touchdowns. Sus actuaciones en el Super Bowl XIX estuvieron a la altura de las expectativas. Marino lanzó para 318 yardas y un touchdown, mientras que Montana lanzó para 333 yardas y tres touchdowns. También corrió para 59 yardas mientras llevaba a los 49ers a su segundo Vince Lombardi. Montana fue un ganador nato y Marino se retiró en 1999 como el mejor pasador de todos los tiempos de la NFL y probablemente el talento de su brazo todavía no ha sido superado.

1. Tom Brady vs. Patrick Mahomes, Super Bowl LV

Todavía no ha tenido lugar, y no está en primera posición sólo porque es el suelo de esta edición, pero es inevitable no destacar que en este 2021 se miden el mejor quarterback de la historia y el que es el mejor de la actualidad, además de vigente campeón. Este enfrentamiento entre ambos QB llega como un Ali-Foreman o como un Bird-Magic. Mahomes también es el jugador más joven en la historia de la NFL en ganar el MVP de la temporada regular y del Super Bowl. De Brady está todo dicho; es su décima edición y puede ganar su séptimo anillo. TB12, a los 43 años, no ha mostrado signos de declive y también aspira a su quinto MVP del SB.

