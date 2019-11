Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 13 de noviembre

Ciudad de México a 13 de Noviembre de 2019.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles, día de su cumpleaños 66.



‘Evo es un buen gobernante’



Respaldó el mandato de Evo Morales en Bolivia, al asegurar que es ‘un buen gobernante’ porque impulsó la economía y redujo la pobreza de ese país. Reiteró que se otorgó asilo a Morales debido a que estaba en peligro su vida.



«Saben qué, nosotros cumplimos con un deber político y moral e hicimos lo que consideramos honesto y humano, tampoco tengo nada que ocultar, respeto al Presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les de comezón, y lo considero un buen gobernante, esa es mi opinión, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos, le ofrecimos asilo porque estaba en peligro su vida y tenemos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese Presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá que se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia, de ser un pueblo con mucha pobreza y marginación, cómo lo sacó adelante».



«¿Por qué no lo voy a ver? Si es el caso, así lo considere él o lo considere yo, quiero que él tenga tiempo para sus cosas, soy respetuoso de su agenda, él debe sentirse como en su casa y si usted me pidiera que yo hablara con otro personaje, le diría no, con ese no, pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que si».



«Vamos a valorar cómo se presentan las cosas hacia adelante y eso lo está analizando muy bien la SRE, nosotros tenemos ahora el compromiso de traer a México a quienes están en la Embajada y quienes nos han pedido asilo, eso lo tenemos que llevar a cabo».



Tras ser cuestionado sobre si Evo se encuentra en un edificio gubernamental, indicó que se encuentra en una vivienda que le proporciona el Gobierno federal.



«Es un lugar, una vivienda que se la proporciona el Gobierno federal, el Gobierno de la República, para su estancia y también con la protección necesaria, todo esto».



-¿En una zona militar?, se le insistió.



«Estamos viendo eso, no puedo por razones obvias comentarles, pero está con nosotros, está muy bien, desde aquí le mando un abrazo».



‘Mezquinas’, críticas por Morales



Calificó como ‘mezquinas’ las críticas por haber otorgado asilo político a Evo Morales.



«Esto se tiene que ir entendiendo poco a poco, son temas que ayudan también conocimiento de la historia (…) son procesos importantes y nosotros vamos a continuar con esa política».



«Lo demás es realmente menor y mezquino que ¿quién paga los gastos?, ¿por qué se les da casa y alimentos?, digo y cosas por el estilo que demuestran una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo y cuando hablo del conservadurismo no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel, están en contra de lo que represento, y así también están en contra de la persona, por su forma de pensar, por su forma de ser, por eso hablo de que si es un asunto político, que existe pensamiento conservador».



«Tenemos que apegarnos a los principios de política exterior de México, de nuestra tradición diplomática, es un orgullo lo que se ha hecho en la historia de México, ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro País, desde el Siglo 18, principios del 19».



Satisface aval a Piedra; critica a AN



Tras afirmar que está muy satisfecho y contento con el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la CNDH, López Obrador criticó a los panistas por pretender que ese organismo siguiera de «florero».



«Estoy muy satisfecho de lo que ocurrió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición, ella y su mamá se han dedicado toda la vida a eso, es un ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario, y la organización que crearon Eureka de madres de hijos de desaparecidos».



«Estoy muy contento, muy satisfecho, que se haya tomado esa decisión, porque se está haciendo justicia».



«Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, ellos quisieran que continuaran los que han estado en la CNDH, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos, es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas, ellos protegían a los represores, el pensamiento de los conservadores está en aniquilar, en arrasar, en masacrar, hay evidencias de eso».



«Quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza».



«Que haya polémica sobre esto es bueno, que se opongan y que protesten, son Oposición, nosotros cuando estábamos en la Oposición protestábamos, ellos tienen todo su derecho, su libertad a presentar denuncias. Además, los medios les ayudan, la mayoría».



Indagarán ciberataque a Pemex



Afirmó que se van a deslindar responsabilidades por los ataques cibernéticos contra Petróleos Mexicanos, ocurridos el pasado domingo.



«Parece que se dio (el ataque), no fue tan grave y además no logran nada, porque se está trabajando y si hay delitos se persiguen, es decir se castiga a los responsables, pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay mayores problemas».



El fin de semana pasado, Pemex sufrió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados de manera oportuna, aunque lograron afectar a poco menos del 5 por ciento de los equipos personales de cómputo.



Cuestionado sobre si está resentido con los medios por la difusión del ciberataque, López Obrador recomendó hacer una evaluación a los medios convencionales, pues algunos no han cambiado y hay muchas noticias falsas.



«Sí, lo mismo, algunos me refiero a los medios convencionales, lo mismo, hagan una evaluación, pónganse a escucharlos, pónganse a escuchar los programas de radio, análisis de contenido, vean la televisión, vean los periódicos, vean las columnas, de manera objetiva no han cambiado».



‘Cruz, cruz, cruz’, dice a conservadores



Al reiterar que busca que con los cambios que realice su Gobierno los «conservadores» ya no puedan modificar la Constitución, el Presidente se persignó y soltó: «cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús».



«Hasta en el peor de los casos, o sea, me voy a persignar, cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús, o toco madera, que regrese la maleantada al Gobierno, que regresen los conservadores, los que se sentían dueños de México, corruptos, clasistas, racistas, desleídos, que ya no puedan. ¿Cómo van a modificar la Constitución para que siga habiendo impunidad y para que sigan robando si ya la corrupción es delito grave?».



‘Hay mano que mece la cuna’, dice sobre PFs



Tachó de provocación orquestada la protesta de Policías Federales de ayer en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego que esta coincidió con la llegada de Evo Morales al País.



«Sigue habiendo mucha provocación, no es posible. No es casualidad de que llegue Evo (Morales) y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo, ahí hay alguien que esta meciendo la cuna, ya nada mas es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación».

«He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones el que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional que se le liquide de conformidad con la ley. No es despedir a nadie sino que sea por su propia voluntad».



«Pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo, de liquidación de conformidad con la ley y decirles a los que están manipulando de que si tenemos información aquí lo vamos a denunciar, sea quien sea, nada de que se lo vamos a mandar a decir en una columna de periódico, aquí mismo».



«Está en marcha un plan de convocatoria de reclutamiento de elementos de acuerdo a un programa. No vamos a tener dificultad en los 140 mil elementos que se necesitan en la Guardia Nacional, cuidando que sean buenos elementos, que pasen los exámenes, sobre todo gente honesta».



Le cantan ‘mañanitas’ frente a Palacio



Mariachis y ciudadanos frente a Palacio Nacional cantaron «Las Mañanitas» a Andrés Manuel López Obrador en su primer cumpleaños como Presidente de México. El Mandatario cumple este miércoles 66 años, por lo que algunas personas acudieron a la sede de Gobierno con globos alusivos a la Cuarta Transformación y con la frase «Me canso ganso».



Incluso, ciudadanos apostados en la Calle de Moneda, previo a la conferencia matutina, llevaron pancartas deseándole larga vida al tabasqueño.



Además, un grupo de «Adelitas», algunas ataviadas con figuras de López Obrador, bailó y cantó al ritmo de la música de mariachi.



…Y él agradece



Agradeció las manifestaciones por su onomástico y presumió que él nació en 1953, mientras que José Martí nació en 1853 y Miguel Hidalgo en 1753.



«También agradecerles porque hoy que es mi cumpleaños. Me han llamado, me han mandado recados, hay música aquí afuera de Palacio, mariachis, mañanitas, muchas, muchas gracias, y a estar aquí trabajando, sí soy del 53, hay una canción que canta Ana Belén, ‘Nací en el 53’ (sic), me gusta mucho esa canción pero les quiero presumir algo. ¿Se vale? Dos héroes que admiro, que son mis guías políticos, espirituales, nacieron en el 53, Miguel Hidalgo en 1753 y José Martí en 1853, me rayé ¿Verdad?»



Cuando le gritaron ‘naco’



Contó una anécdota en un acto en Veracruz cuando era Jefe de Gobierno y que una mujer le grito naco.



«De repente pasa una señora en un carro elegante y me ve y baja el vidrio y grita: Andrés Manuel, eres un naco.



«Todavía se padece de eso en nuestro País, se oculta, pero hay racismo, entonces cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora enfrentando, situaciones que se están decidiendo, sale, muestran el cobre, pero en general actitudes clasistas, racistas, inhumanas, y van a la Iglesia los domingos y comulgan, o a los templos, pero bueno así es el conservadurismo, siempre ha sido así».



Descarta cambios en gabinete



A 17 días de que cumpla un año en el Gobierno, López Obrador descartó la posibilidad de realizar cambios en su gabinete.



«Vamos bien, es bueno el equipo, ahora con esto del asilo a Evo (Morales), me sentí muy apoyado, muy respaldado, porque fue una operación conjunta llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores».



«Actuaron las dos dependencias con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas, porque se pusieron de acuerdo y los dos Secretarios tuvieron un desempeño ejemplar, porque no fue fácil. Este es un ejemplo de que me están ayudando, que es un equipo de trabajo. Entonces no tengo pensado cambios, va cumpliéndose con el programa».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...