Ley de Amnistía beneficiará a los más humildes: AMLO

Ciudad de México a 17 de Septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de Ley de Amnistía que envió al Congreso es para que las personas con menos delitos y la gente más humilde, salga de las cárceles.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, negó que la iniciativa busque liberar a personas relacionadas al delito contra la salud (narcotráfico). Refirió que su iniciativa busca liberar a personas acusadas de delitos no graves, y tras un análisis profundo de cada caso y con autorización de las víctimas.

“En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia.

“Y también se sigue viendo por los procedimientos normales del desistimiento, sobre todo de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos.

“Por ejemplo, en el caso de los maestros que fueron a la cárcel acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados esos delitos, ahí se sigue otro procedimiento, ese procedimiento es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo.

“Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más con -vamos a decir- menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, comentó.

El Primer Mandatario dijo que el plan de paz para la seguridad que propuso tiene que ver con “eslabones”, comenzando por la atención a los jóvenes, la conformación de la Guardia Nacional, “que necesitamos ampliarla en número de elementos, pero que ya está tomando cuerpo, que nos hacía mucha falta tener este cuerpo especializado para garantizar la seguridad pública”.

Otro eslabón, dijo, es la campaña para disminuir el consumo de drogas; otro, que no se permita la corrupción y se garantice la impartición de justicia.

“Otro más es que se respeten los derechos humanos, que no haya razas, que no haya masacres; que el Estado, como ha sucedido, deje de ser el principal violador de los derechos humanos. El que todos los días estemos atendiendo el asunto, eso también contribuye, el que estemos actuando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, en fin, que se esté avanzando de esta manera”, aseveró.

