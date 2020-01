Lev Parnas, el socio de Rudy Giuliani, implica a Trump en la trama de Ucrania

(AGENCIAS)

17 de Enero de 2020.- Lev Parnas, el empresario de origen soviético cuyo trabajo en Ucrania con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se encuentra en el centro de la investigación de juicio político, dijo en una entrevista con CNN el miércoles que los esfuerzos del presidente en Ucrania fueron “sobre (las elecciones de) 2020” y no sobre el interés de Estados Unidos.

“Así era como todos los veían”, dijo Parnas a Anderson Cooper de CNN, cuestionando la afirmación de Trump de que el impulso para desenterrar información perjudicial sobre su rival político, el precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden, surgió de las preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania.

“Eso era lo más importante”, dijo Parnas, “para que él se quedara por cuatro años y continúe la pelea. Quiero decir, no había otra razón para hacerlo”.

Desde la acusación contra Parnas, en octubre, por parte de fiscales federales de Nueva York por cargos de financiamiento de campaña junto con otro asociado de Giuliani, Igor Fruman, Parnas ha roto públicamente con Trump y Giuliani, y se ha distanciado liberando constantemente información perjudicial para el presidente. Ese fue un giro brusco de la devoción que le tenía Parnas a Trump.

“Lo amaba”, dijo Parnas.

“Quiero decir, cuando el FBI vino en una redada a mi casa, mi esposa se sintió avergonzada porque dijeron que tenía un santuario de él. Tenía fotos por todas partes. Lo idolatraba. Pensé que era el salvador”, recordó. Luego agregó que su hijo de 5 años votó por Trump en la escuela.

Parnas ha estado instando al Congreso a que le permita testificar como parte de la investigación de juicio político, y el miércoles dijo que sería prudente que el Senado lo llamara como testigo. Agregó que él y el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, “podrían encajar en todos los puntos, creo, porque yo estaba en el terreno allí, y él estaba aquí”.

Cuando Trump negó cualquier asociación con Parnas después de la acusación, Parnas le respondió.

“La verdad está fuera ahora, gracias a Dios”, dijo. “Pensé que iban a callarme y hacerme parecer el chivo expiatorio y tratar de culparme por cosas que no he hecho”, dijo.

De Trump, afirmó: “Está mintiendo”.

Parnas describió dos ocasiones en las que envió mensajes a los ucranianos que equivalían a quid pro quos, exigiendo el anuncio de una investigación sobre Biden y su hijo, Hunter Biden, a cambio de los beneficios de la Casa Blanca.

La primera, recordó, fue durante una reunión de principios de 2019 con el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en la que se le dijo a Poroshenko que si anunciaba una investigación sobre los Biden y la compañía energética ucraniana Burisma —donde Hunter Biden era miembro de la junta directiva— “Trump lo invitaría a la Casa Blanca o haría una declaración por él, pero básicamente comenzaría a apoyarlo para presidente”.

El segundo ocurrió después de que el sucesor de Poroshenko, Volodymyr Zelensky, ganara las elecciones. La Casa Blanca sabía que la asistencia de la administración Trump a la toma de posesión de Zelensky sería valiosa, y en una reunión con un asesor de Zelensky, Parnas transmitió un mensaje.

“Les dije, de manera estricta y severa, varias cosas: A. Que él necesitaba que Zelensky hiciera un anuncio literalmente esa noche o dentro de las próximas 24 horas de que iban a abrir una investigación sobre Biden”, recordó Parnas . También le dijo al asistente que los ucranianos necesitaban “deshacerse de ciertas personas que son enemigas del presidente en su administración”.

Cuando se le preguntó si la conversación se refería a la ayuda militar que Estados Unidos debía proporcionar a Ucrania, Parnas dijo: “Sí, si no hacían el anuncio, básicamente, no habría relación”.

Continuó, refiriéndose a la posibilidad de que el vicepresidente Mike Pence asistiera a la toma de posesión de Zelensky: “No fue un ejército específico, no hubo ayuda que fuera asistida. No habría toma de posesión, Pence no estaría en la investidura. Y no habría visita a la Casa Blanca. Básicamente no tendrían comunicación”.

Cuando se le preguntó si Pence sabía lo que Giuliani y sus asociados estaban haciendo, Parnas dijo que no estaba seguro de si el vicepresidente sabía “todo lo que estábamos haciendo”. Cuestionado sobre si Pence estaba al tanto de un quid pro quo, Parnas respondió: “Todos los que estaban cerca de Trump sabían que esto era molestia y que era una situación grave”.

Como varios testigos que testificaron en la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes, el objetivo del esfuerzo de Trump y Giuliani con respecto a una investigación de Biden era simplemente impulsar el anuncio de una investigación, no necesariamente para lograr una investigación en sí. Parnas confirmó que ese era el caso y dijo: “Eso es porque nadie confiaba en ellos ni siquiera para hacer una investigación”.

