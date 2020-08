Leo Fernández acepta que es difícil mantener los cuidados ante el Covid-19

(AGENCIAS)

21 de Agosto de 2020.- La nueva normalidad para los futbolistas está cansando a Leo Fernández, jugador de Tigres, quien aceptó que es difícil mantener los cuidados para evitar contagiosa de Covid-19.

«Sobre el tema del cuidado lo estamos tratando de llevar, pero también se llega a un punto en donde es difícil mantenerse en eso del cuidado, tratamos de llevarlo lo mejor posible», dijo con una sonrisa tras el entrenamiento en el Estadio Universitario.

Mientras los clubes protegen a los jugadores con diferentes medidas para evitar contagios masivos en entrenamientos o partidos, algunos jugadores se han brincado las normas sanitarias, como el caso de Diego Reyes que después resultó positivo tras una reunión y ahora se sorprendió al chileno Eduardo Vargas en un restaurante, ante esto el uruguayo Leo Fernández no entró en detalles y consideró que cada jugador es responsable de sus actos.

«No me voy a meter en lo de Edu porque él es grande y sabe lo que hace, no soy quien para opinar sobre eso, así que creo que hay seguir manteniéndose en el cuidado y nada más, no queda de otra», dijo el uruguayo quien compite con el chileno por un puesto en el ataque.

Fernández, figura con Toluca en el Clausura 2020, apenas ha sido titular en un partido del actual torneo pero considera que es cuestión de tiempo para arraigarse a lo que juega Tigres.

«Uno tiene que tratar de demostrar a los compañeros de que a veces uno puede y yo soy nuevo acá, también ese proceso lo tengo que pasar. No me queda de otra que seguir trabajando y que mis compañeros me den la confianza -para que como dices- me den más la pelota o encargarme de las pelotas quietas, pasa de un tema con los compañeros que todavía no me conocen y tengo que demostrar y eso lleva un proceso», indicó.

