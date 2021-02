Las reacciones a la presentación de The Weeknd en el Super Bowl LV

08 de Febrero de 2021.- The Weeknd levantó una ciudad en pleno Raymond James Stadium durante el medio tiempo del Super Bowl LV, donde los Chiefs de Kansas City y los Bucaneros de Tampa Bay se debaten el campeonato de la NFL.

Incluso decenas de bailarines con la cara vendada y vestidos al igual que el cantante canadiensellevaron a cabo una espectacular coreografía al ritmo de ‘Blinding Lights’. Sin embargo, la presentación provocó todo tipo de reacciones donde muchos alabaron al cantante y otros estuvieron en contra del show.

“Tras haber visto en los descansos de la Super Bowl a gente como Michael Jackson, Phil Collins, Aerosmith, U2, Madonna, Rolling Stone… ver a The Weeknd es un insulto”, “El show de The Weeknd estuvo más aburrido que jugar FIFA”, “Ni mi ex me decepcionó tanto como el medio tiempo” y “No soy experto en música, pero a nivel espectáculo, muy flojito este show!”, fueron algunos de los comentarios negativos que la gente escribió en Twitter.

Pese a las críticas, hubo varios fans que alabaron la presentación que Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del cantante, logró hacer en plana pandemia.

“Me encanta la música de ‘The Weeknd’ La escenografía, los bailarines, las luces, los músicos, todo estuvo excelente, solo siento que le faltó jugar más con el vestuario y aprovechar mejor el campo.”

“Me encanta la voz y la música de The Weeknd, muchas de sus canciones me fascinan pero sinceramente no cumplió mis expectativas para el show de medio tiempo del #SuperBowl. Aun así, no deja de ser un gran artista! ¡Me encantaría verlo en concierto!”.

“Sin el despliegue habitual del #HalfTimeShow del #SuperBowl. Lo de #TheWeeknd fue un regalo para los oídos!”

“No entiendo por qué comparan el #HalfTimeShow de #theweeknd con los shows anteriores, cuando las condiciones actuales no son las mismas que en todos esos… creo que para las limitaciones que existen actualmente, lo hizo muy bien, gran escenografía y calidad de artista. Lo hiciste muy bien fue el mejor medio tiempo te amo”.

“A mí me encantó, este hombre tiene una gran voz, tal vez le faltó ese boom que hace en los escenarios, pero wey hizo todo lo posible estuvo ahí parado cantando y tiene un gran talento y unos temazos que nadie lo logra”.

En una reciente entrevista en la revista Billboard, el representante de The Weeknd, Wassim “Sal” Slaiby, dijo que el artista de Toronto gastó 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo sea tal “como él lo imaginó”.

