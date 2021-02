La vacuna contra COVID de AstraZeneca se probará en niños, para que puedan regresar a clases

(AGENCIAS) 13 de Febrero de 2021.- Una y otra vez se ha destacado: los menores de 16 años no están contemplados en las actuales campañas de vacunación, no porque las vacunas no sean efectivas en ellos, sino porque no hay evidencia que demuestre que sí lo son y en que medida. El matiz es minúsculo, pero importante; para asegurarse de que una vacuna cumple con su propósito en un niño primero hay que saber de que nivel será la eficacia.

Ahora, por primera vez, habrá un estudio que investigue los efectos de la vacuna en niños y adolescentes. Se trata de la universidad de AstraZeneca, la misma obtenida en conjunto con la Universidad de Oxford, que es la que ahora impulsa el ensayo clínico fase dos que está contemplando a 300 niños en total de los cuales hasta 240 recibirán la vacuna y el resto una vacuna contra meningitis. La idea es que se prevén reacciones similares, como enrojecimiento en el brazo, y se analizarán a detalle las diferencias entre una y otra.

Las primeras dosis comenzarán a aplicarse desde ya

El grupo que participará será de niños y adolescentes de los seis a los 17 años de edad y se tratará de un ensayo con ciego simple. Los mismos investigadores reconocen que si bien no es común observar enfermedad grave en niños, e incluso infección a algún nivel, los menores de 18 años sí se han visto perjudicados por la pandemia con la interrupción del convencional sistema escolar y de su desarrollo psico-emocional.

Aunque el COVID-19 no ha causado estragos en el grupo poblacional directamente, el grupo investigador asegura que sí ha afectado su bienestar y desarrollo social.

Este primer ensayo clínico y los subsecuentes entregarán resultados sobre la respuesta inmune de niños y adolescentes a la vacuna contra COVID-19 con miras a que en un futuro puedan regresar a sus actividades normales con total seguridad. Su inclusión en programas de vacunación no tendrá el mismo efecto que en los adultos, pero sin duda se beneficiarán de la vacunación si se comprueba que es segura y útil para ellos.

Las primeras dosis se aplicarán durante todo el mes de febrero.

