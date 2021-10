La Unión es la fortaleza de Coahuila: MARS

· Encabeza gobernador Miguel Riquelme el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

· Exhorta a los que serán titulares de Seguridad Pública en los Municipios a partir del 1 de Enero de 2022, a que se preparen.

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Octubre de 2021.- Ante la presencia de mandos militares, alcaldesas y alcaldes, tanto en funciones como electos, así como miembros del Gobierno Federal y Estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en esta ciudad.

El Mandatario estatal señaló que es crucial para los alcaldes que van a iniciar su Administración que sepan cuáles son los indicadores, mientras que a aquellos que van a dejar el cargo, los invitó a que aceleren acciones antes de cerrar en materia de seguridad.

Indicó que es trascendental relevar el armamento, las patrullas y continuar con la capacitación de todos los cuerpos de policía de la entidad, entre otros aspectos; a los alcaldes los exhortó a separar recursos e invertir en este rubro.

“En Coahuila tenemos un modelo que ha funcionado y ha funcionado bien; por ejemplo el Mando Especial de La Laguna, que es una estrategia diferente a otras regiones, pero así se irá revisando por región”, dijo, “lo que permitirá tener una estrategia para que Coahuila siga avanzando”.

Reconoció que la coordinación de esfuerzos ha permitido impedir la entrada de la delincuencia organizada, al recordar que el intento en Villa Unión fue repelido por las Fuerzas Armadas y las estatales, gracias a que en las regiones Norte y Manantiales se tenían elementos de reacción.

“Esa unión de esfuerzos es nuestra fortaleza, si no hay una comunicación de todas y todos, no se logra”, e hizo un llamado a quienes serán los encargados de Seguridad desde el próximo 1 de enero del 2022, a que se preparen, a que no estén experimentando.

A las y los próximos Presidentes Municipales los invitó a realizar reuniones semanales para fortalecer este tema, ya que sólo así se puede contener una situación de crisis, y les reiteró que cuentan con su respaldo y el de su Administración.

Riquelme Solís expresó que seguirán mejorando el marco jurídico, pues es una garantía para todas y todos que los detenidos sean sentenciados, acciones que han hecho a la entidad mejorar el Estado de Derecho.

En otro tema, el Gobernador coahuilense citó que, durante la pandemia, se elevaron los delitos de violencia intrafamiliar, y solicitó a los presentes estar atentos y trabajar unidos para que esta incidencia vaya a la baja.

Miguel Riquelme pidió, igualmente, que haya una coordinación con la Fiscalía General de Justicia para evitar errores del pasado en el manejo de información de personas desaparecidas y su identificación.

Agradeció una vez más al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su respaldo al Estado.

ACUERDO

Sonia Villareal Pérez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que como parte de los acuerdos, cada mes del próximo año se llevará a cabo una reunión para ver el presupuesto por municipio, las acciones para incrementar la seguridad y capacitación de los cuerpos policiacos, entre otros, por el bien de las y los habitantes de Coahuila.

Mencionó que se instruyó a todas las instituciones de Seguridad Pública para que antes el 30 de octubre de 2021 designen un enlace ante la Unidad del Sistema Estatal de Información, que también nutre a Plataforma México, para seguir contando con la información precisa y fortalecer este rubro.

Por su cuenta, Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, presentó la incidencia delictiva estatal, en la que los alcaldes electos y en funciones se dieron cuenta de los índices por regiones y municipios.

Mientras que el Director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Saúl Garduño Ramírez, recordó a las alcaldesas y alcaldes que la confianza en los elementos de seguridad está en la Ley, por lo que es muy importante que sus cuerpos estén “evaluados, aprobados y vigentes”, principalmente los que serán directores de Seguridad Pública Municipal.

Recalcó que la seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, pero invitó a los próximos titulares de las administraciones públicas a que estén atentos de que sus policías hayan aprobado los exámenes, tengan certificado para portación de armas y estén capacitados.

INVITA CONGRESO DEL ESTADO A ALCALDES ELECTOS A SEMINARIO DE CAPACITACIÓN

Eduardo Olmos Castro, diputado presidente del Congreso del Estado de Coahuila, invitó a los presentes (sobre todo a los alcaldes electos) al Seminario de Capacitación los días 20 y 21 de octubre en Saltillo, y en el que participarán los tres Poderes del Estado.

Algunos de los tópicos que brindarán son:

+ Salud

+ Seguridad Pública

+ Obra pública

+ Ley de Ingresos

+ Acceso y difusión de responsabilidades administrativas.

Para esta reunión, al Centro de Convenciones de Torreón (CCT) también acudieron Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno; Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón; José María Frausto Siller, Alcalde Electo de Saltillo; Román Alberto Cepeda González, Alcalde Electo de Torreón; alcaldes y alcaldesas electos y reelectos de la entidad.

General de Brigada D.E.M. Guillermo Alberto Nava Sánchez, Comandante de la Sexta Zona Militar; General Brigadier D.E.M. Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez, Comandante del Mando Especial de La Laguna; General Brigadier D.E.M Juan Torres Torres, Comandante de la XII Brigada de la Policía Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Coahuila, y Luisa Ivonne Gallegos Martínez, Directora de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del Estado.

