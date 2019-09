La reacción de Geraldine Bazán ante la noticia de que Gabriel ya vive con Irina

(AGENCIAS)

19 de Septiembre de 2019.- Hace poco más de un año que Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron su divorcio, sin embargo, hasta la fecha la actriz sigue enfrentando las preguntas de la prensa con respecto a la nueva vida amorosa de su ex.

Este martes, la actriz fue abordada por varios reporteros que le pidieron su opinión ahora que se reveló que el padre de sus dos hijas ya vive con su nueva pareja, la actriz rusa Irina Baeva , con quien supuestamente le fue infiel.

“No sé, la verdad es que no, no sé. Te voy a decir una cosa: ‘Yo ya tengo un chorro [separada], ya voy a cumplir un año divorciada y es ¡ya! Las decisiones y la vida del papá de mis hijas no tienen nada que ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa, la verdad”, declaró molesta Geraldine.

Luego de asegurar que sus hijas están muy bien, Bazán prefirió cambiar de tema y aprovechó para subrayar que tras la controversia que ha protagonizado en el último año, aprendió que esas situaciones son parte de su trabajo, sin embargo, dejó en claro que no se quedará callada y, si tiene que responder ante cualquier circunstancia, lo hará.

Geraldine Bazán

Aunque Irina Baeva y Gabriel Soto han permanecido herméticos respecto a los detalles de su relación, hace algunas semanas, la rusa dejó entrever que ella y su pareja ya viven juntos.

Irina fue tomada por sorpresa y ante la pregunta sobre si ya viven juntos dijo “Sí” y comenzó a reír. Ante la pregunta de quién decoró la casa, respondió emocionada: “Un diseñador, [quedó], de verdad, muy bonito, muy bonito”.

Posteriormente, ya un poco más tranquila y pensando mejor sus respuestas, se limitó a evadir los cuestionamientos de los reporteros. “Ay chicos todo a su debido tiempo. Esas cosas son privadas, ¿por qué lo tenemos que compartir? No, pues esos son asuntos nuestros. Cuando sea prudente compartir ese tipo de cosas, las compartiremos”, expresó.

Gabriel e Irina Baeva



Durante la misma entrevista, Irina dijo que mantiene una buena relación con las hijas de su novio: “Muy bien, muy bien, [estamos] felices, contentas. Estuvimos [juntas] ahora en las vacaciones, nos fuimos a pasar unos días juntos ahora sí que tiempo de calidad y ahora están con su mamá, están muy bien muchas gracias”.

Por último, al ser cuestionada sobre si desea tener hijos pronto, la rubia no descartó la posibilidad: “Pues todo a su debido tiempo, cuando se habla de hijos todo a su debido tiempo”, resaltó.

Irina y Gabriel se conocieron durante la grabación de la telenovela Vino el amor, en 2016. Dos años más tarde, Baeva rompió con el actor Emmanuel Palomares, por su parte, Soto se divorció de Geraldine Bazán, y no tuvieron más remedio que aceptar que había una relación entre los dos.

Hace unos días la pareja viajó a Torreón, Coahuila, para recoger a una perrita bulldog francés que les regalaron y a la que bautizaron con el nombre de Mamba.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...