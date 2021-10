La Nueva Yo

Yo conozco la obscuridad, he visto el infierno desde muy cerca. Vengo de él, he estado ahí durante un largo tiempo, que éste precioso y nuevo paisaje me resulta extraño, incluso percibo sensaciones desconocidas.

A veces siento que sombras provenientes del averno van caminando detrás de mí, en susurros conjuran mi regreso con energía brutal. Al voltear observo la delgada línea separativa, es sólo un paso lo que marca la diferencia.

¿De dónde proviene mi fuerza? Sólo observo con atención como mis pequeños músculos se contraen y puedo inhalar el aire que viene en compañía del otoño, se agrandan mis pulmones y diminutas lágrimas nostálgicas me nublan la vista.

Dejo escapar a mis fantasmas con entera libertad, mudo de piel y en sintonía de mis melodías favoritas restauro al corazón mientras le doy la bienvenida a mi nueva yo.

