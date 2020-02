La Laguna se une al paro nacional de mujeres

Torreón, Coahuila a 21 de Febrero de 2020.- Porque el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer cae en domingo, las mujeres de todo México y a las que se están sumando miles en La Laguna, han confirmado serán parte del paro nacional de mujeres para el lunes 9 de marzo, donde el mensaje será muy claro para todos, “un día sin mujeres”, “un día sin niñas” y “un día sin violencia ni muertes”, destacan las publicaciones que se han hecho virales en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras.

Para este día habrá un silencio total en contra de la violencia y feminicidios.

Dentro de las publicaciones que invitan a las mujeres a ser parte del paro nacional destacan “si ellos no nos cuidan, no existimos”, en relación a los pobres resultados que se han alcanzado. En el caso de Coahuila los feminicidios y violencia hacia las mujeres, de acuerdo a datos oficiales, se han duplicado en el último año, al grado de que en 2019 hubo 25 feminicidios en Coahuila y La Laguna, con Torreón y Matamoros, se llevaron los primeros lugares.

“Miren cómo sería si no existiéramos”, dice otra más de las frases que han causado buena aceptación en las redes sociales.

Y es que este paro nacional de mujeres invita a todas a no acudir a su trabajo, pues reiteran que un día de descuento vale la pena, que no acudan a las escuelas de todos los niveles, ni mamás ni hijas, que no vayan de compras a ninguna parte ni al súper, ni caminen por las calles, que no pidan Uber, que no vayan a las farmacias, en pocas palabras que se haga sentir ese día la ausencia total de las mujeres en nuestro país, y en este caso en La Laguna.

Y otras de las acciones que más se han llevado el “Me gusta” en las redes sociales es que las mujeres no sirvan a sus maridos en casa, que ellos lo hagan todo, no salir con el amigo, novio, pareja o marido.

“Si quemando y gritando no nos ven, pues que se les conceda que no nos vean el 9 de marzo”, reiteran las publicaciones.

El 9 de marzo todas vestirán de morado y colocarán moños del mismo color en señal de las mujeres que se han ido, al menos durante todo ese día.

