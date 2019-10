La emotiva carta de Conwell al rival que dejó en coma: «He pensado en dejar el boxeo pero no es lo que tú querrías»

(AGENCIAS)

15 de Octubre de 2019.- Patrick Day permanece en coma desde la madrugada del pasado domingo a consecuencia de «una lesión cerebral traumática». El púgil estadounidense de 27 años se encuentra «extremadamente crítico» después de ser intervenido quirúrgicamente en el cerebro tras su derrota contra Charles Conwell en Chicago el pasado sábado. Day fue trasladado al Northwestern Memorial Hospital después de ser noqueado en el décimo asalto de su pelea en la categoría superwelter contra Conwell, olímpico en Río 2016, que tenía en Day a su mejor rival hasta la fecha, y con mucha diferencia.

Por desgracia, y aunque se asistió médicamente a Patrick Day de inmediato, el púgil de Nueva York entró en colapso. Desde el sábado, Charles Conwell, de 21 años, sufre por el estado de su colega como ha expresado en una carta: «Nunca quise que esto te pasara, todo lo que quería hacer era ganar. Si pudiera hacer que todo volviera atrás, lo haría. Nadie merece que esto les suceda».

«Si pudiera hacer que todo volviera atrás, lo haría. Nadie merece que esto les suceda»: Charles Conwell (boxeador)

El joven boxeador, agrega en su carta: «Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza pensando qué pasaría si esto nunca hubiera pasado y por qué te sucedió a ti. No puedo dejar de pensar en eso. Recé por ti muchas veces y derramé tantas lágrimas porque ni siquiera puedo imaginar cómo se pueden sentir mi familia y mis amigos», dice Conwell

El boxeador, que asegura que no volverá a hablar del tema al tratarse de un «asunto delicado», expresó también: «Te veo donde quiera que voy y todo lo que escucho son cosas maravillosas sobre ti.

Pensé en dejar el boxeo, pero sé que eso no es lo que querrías. Sé que eras un luchador de corazón, así que decidí no hacerlo y pelear y ganar un título mundial porque eso es lo que querías y eso es lo que quiero, así que te usaré como motivación todos los días y me aseguraré de darlo todo en el ring siempre».



«Te aliento para que alcances tu sueño, el mismo que él tuvo; no te culpamos»: Joe Higgins (entrenador de Patrick Day)… Emotiva respuesta del entrenador de Day.

Por su parte, Joe Higgins, entrenador de Day, respondió: «Gracias por tus amables palabras. Patrick nació al otro lado de la calle y por eso nuestra relación es especial. Él hubiera querido que continuaras. Te aliento para que alcances tu sueño, el mismo que él tuvo. Yo también estoy angustiado porque me siento responsable pero me doy cuenta de que no hay culpa. Mantente fuerte y por favor no creas que te culpamos».

