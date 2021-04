La disminución de homicidios es mínima, reconoce López Obrador

Ciudad de México a 08 de Abril de 2021.- Al señalar que el país aun no resuelve por completo el problema de la violencia, presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su administración ha habido apenas contención de homicidios e incluso disminución mínima de homicidios, aunque remarcó la persistencia de incrementos en casos de feminicidios y extorsión.

“Todavía no se termina por resolver por completo este grave asunto; hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general en casi en todo los delitos desde que estamos en el gobierno pero hay dos o tres delitos en donde apenas y se han contenido, es el caso del homicidio, claro, sin incrementarlo año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado”.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves se presentó un informe de los trabajos y estrategia para la búsqueda de personas y atender la crisis forense en el país.

Como introducción, el mandatario precisó que la disminución en homicidios es mínima pero aceptada y demostrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, respecto a los datos de 2018.

“Ellos (Inegi) todavía no tienen el dato de 2020, es el dato más apegado a la realidad, porque ellos hacen investigación de todas las carpetas que se inician cuando hay asesinatos; entonces es la mejor fuente, la más confiable. Hemos podido tener una disminución”, indicó.

En el caso de los feminicidios, reiteró que los incrementos es porque se ha modificado la clasificación de los mismos.

“Otro delito con crecimiento (es el feminicidio), sostenemos – no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la verdad- que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres. Ahora no, por eso se registra un incremento”.

El otro delito con incremento es extorsión, puntualizó. “Todo lo demás, robo, secuestro, todo va a la baja y considerablemente”.

El presidente dijo que la violencia es una herencia muy dolorosa, a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia, cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas, se le da la espalda al pueblo, sobre todo se abandona a los jóvenes, y se desata como nunca la violencia en el país.

En este caso, porque ustedes lo plantearon, vamos a informar lo que se está haciendo en el terreno de la búsqueda de desaparecidos, que es algo muy doloroso, vamos a informar porque a veces la gente desconoce lo que se está llevando a cabo, un trabajo muy profesional como nunca se había hecho.

Adelantó que mañana viernes informará sobre amenazas a candidatos, acoso, asesinatos “también desgraciadamente, por los procesos electorales.

“Es un plan que estamos llevando a cabo para protegerlos, para cuidarlos; también informaremos sobre el apoyo que se otorga a familiares de fallecidos por Covid”.

