La actriz Lorena Velázquez compartió las últimas palabras que la señora Ofelia Fuentes le dedicó a Edith González

24 de Junio de 2019.- La muerte de Edith González dejó un profundo dolor en el corazón de sus seres queridos, pero sobre todo, en el de su mamá, la señora Ofelia Fuentes, quien en la última morada de la actriz manifestó su tristeza.

La encargada de compartir su sentir, así como las últimas palabras que la señora le dedicó a su hija, fue la primera actriz Lorena Velázquez, quien a raíz de ellas, ha estado al pendiente de doña Ofelia.

“Ella dijo: me voy a ir contigo, hijita’, se lo dijo (en el ataúd), en francés. Dijo: ‘quiero verla por última vez’, levantaron el féretro y dijo: ‘me voy a ir contigo, hijita’”, recordó la actriz en entrevista con un programa matutino.

“Cuando llegó a mi lado le dije: ‘no Ofe, ni digas (eso)’. Tengo que estar cerca de ella porque está muy frágil, está muy triste. Tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle no, no te me apagues, tienes que estar con Constanza (…)», añadió.

Ofelia Fuentes en el homenaje de Edith González en el teatro Jorge Negrete.

Durante la plática, Lorena Velázquez también compartió cómo fue que se enteró de la recaída de Edith González, a quien por cierto, intentó contactar una noche antes, pero no tuvo éxito.

“No me habló la familia, me habló una amiga y me dijo: ‘Lore, no le digas a nadie, pero Edith está muy grave en el hospital’ y entonces yo hablé al celular de Edith y me contestó Constanza (…), le dije: ‘pásame a tu mamá porque la quiero saludar’ y me dice: ‘está ocupada, pero…’, y oí que Edith, con su voz, le dijo: ‘luego le hablo’ (…), pero ya no me habló”, lamentó.

Lorena Lorena destacó que en un principio sintió rabia, pues no pudo despedirse de su amiga, sin embargo, horas más tarde comprendió que esa había sido la decisión de Edith, pues siembre había sido muy discreta con su enfermedad.

Edith González murió el 13 de Junio a los 54 años de edad. Su deceso fue a consecuencia de un súbito deterioro de salud, resultante de una recurrencia del cáncer de ovario que le había sido diagnosticado en 2016.

Los restos de la actriz descansan, a lado de su padre, en el panteón Parque Memorial que se ubica en Huixquilucan, Estado de México.

