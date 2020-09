Jornada 12 del Guard1anes 2020 de la Liga MX

(AGENCIAS)

28 de Septiembre de 2020.- Se fue la jornada 12 del fútbol mexicano y con ella muchas emociones y partidos que dejaron opiniones divididas para todos aquellos amantes de la Liga MX.

Sin duda las portadas de esta jornada se las llevan los dos clásicos, tanto el Monterrey vs Tigres, como el Cruz Azul vs América, pero de igual manera hubo encuentros que llenaron el ojo de sus aficionados y equipos que decepcionaron.

La jornada inició con un Puebla vs Querétaro, dos equipos de media tabla que lucharon por los tres puntos. Un partido lleno de emociones, de seis goles y de un empate en tiempo de compensación. Uno de los mejores compromisos del fin de semana.

El sábado nos regaló tres partidos, Chivas vs Mazatlán, un juego con pocas emociones en donde el resultado se definió por un penalti cobrado por J.J. Macías que sigue en plan goleador. Un Pumas de capa caída que no pudo contra uno de los sotaneros del torneo, Necaxa y el Clásico Regio, en donde Monterrey fue superior en momentos del partido del partido, pero no hubo puntería y la contundencia de Tigres terminó imponiéndose.

Para el domingo, día de cerró la jornada, terminó sin muchas emociones. León, que despertó como el superlíder del torneo, le ganó 0-2 al último lugar de la competición.

El partido de Santos vs Tijuana fue aplazado por el brote de Covid-19 en Xolos y, el choque más esperado de la jornada, Cruz Azul vs América, concluyó con un 0-0 que no le sirvió de mucho a los dos clubes en su posición en la tabla general.

Tabla general de la fecha 12 de la Liga MX

León amanece como el nuevo superlíder tras el empate entre Cruz Azul y América, para quitarle el lugar a La Máquina; sin embargo, están a un solo punto de diferencia, mientras que Las Águilas están a tres. Atlético de San Luis se ubica en el fondo con ocho puntos, mientras Atlas se mete a zona de repechaje.

Aquí las posiciones del Guard1anes 2020 tras la jornada 12:

Cuándo empieza la jornada 13 del Guard1anes 2020 de la Liga MX

La jornada 13 del Guard1anes 2020 empieza el viernes 2 de octubre con dos partidos:

A las 19:30 horas desde el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibirá a Santos, dos equipos que buscan rescatar puntos de cualquier lugar para meterse en la fiesta grande.

A las 21:30 horas, el líder general, León, le hará los honores en casa al cuadro de Mazatlán FC.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...