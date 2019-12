Jonathan Orozco: «Quiero renovar con Santos y seguir siendo capitán»

Torreón, Coahuila a 02 de Diciembre de 2019.- Jonathan Orozco, capitán de Santos Laguna desmintió los rumores que lo ponen fuera del conjunto lagunero y aseguró tajantemente que busca renovar el contrato que lo vincula con su actual equipo.

«Yo no sé absolutamente nada de esto, sé que tengo un año más de contrato y mi idea es renovar con Santos, he tenido pláticas con la directiva para renovar y no para salir.

No sé qué tipo de rumores sean y ya dirá la directiva o el cuerpo técnico que sí y que no. Ya evaluarán como se hacen las cosas, quien se queda y quien se va, por mi parte, mi compromiso es levantar la copa con Santos y mi mentalidad es seguir trabajando para poder lograrlo.

No tomé la capitanía nada más por usar un gafete, he hecho mucho más que eso y no vamos a tirar los cimientos que hemos forjado en estos seis meses nada más por un partido malo».

«Los rumores no me quitan el sueño. Tengo un año de contrato , la idea es estar aquí para seguir siendo el capitán y tratar de seguir enseñando y forjando a los que vienen atrás».

Dijo sentirse feliz en la Comarca Lagunera: «Yo estoy feliz en La Laguna, mi familia está feliz. Contento por lo que estoy viviendo y no me pasa por la cabeza salir cuando estoy a gusto en dónde estoy.Jonathan Orozco fichó para Santos en el 2017 y tiene un año más de contrato con la escuadra albiverde.

