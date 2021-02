Joe Biden apuesta por Patrick Mahomes sobre Tom Brady para ganar el Super Bowl LV

07 de Febrero de 2021.- Joe Biden ha sido de los presidentes más involucrados en el deporte. Desde su candidatura, la relación con los atletas se ha hecho notar y no podía faltar su participación en el Super Bowl LV.

Previo al kickoff entre Chiefs y Buccaneers, el presidente habló en entrevista para CBS, donde reveló a su favorito para ganar el Vince Lombardi.

«Obviamente, Brady es un gran mariscal de campo. Mahomes parece que tiene mucho potencial. Entonces, probablemente me atrevería a probar con el joven del que no esperaba tanto. No sé quién va a ganar. Creo que ambos son grandes mariscales de campo. Uno es sólo una versión más joven, potencialmente, de un gran mariscal de campo viejo. No viejo. En términos de la NFL».

Biden lejos de la política tuvo una vida dentro del fútbol americano, fue receptor en la Universidad de Delaware y tuvo el sueño de llegar a la NFL.

«Tenía sueños locos. No era para ser presidente. Pensé que podría ser un ala en la NFL».

Por último, Biden resaltó que la pelea con el coronavirus en Estados Unidos ha ido avanzando y que espera en los próximos años se pueda contar con un estadio lleno.

«Es mi esperanza y expectativa, si podemos juntarnos y recuperar todo el tiempo perdido luchando contra el COVID que ha ocurrido, podremos ver el Super Bowl con el estadio lleno. El Super Bowl es una de esas grandes celebraciones estadounidenses».

